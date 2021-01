Van Aert : "Je contrôle la course jusqu’à ma crevaison, après mentalement, c’était difficile"

van der Poel : "Je pense que dans la 2e partie de course, j’étais le plus fort" - Mondiaux de... Mathieu van der Poel a décroché le titre de champion du Monde de cyclocross à Ostende en battant Wout Van Aert. Pourtant, le Belge était bien parti. Van Aert a démarré comme une fusée dans le début de course, mais une crevaison a eu raison du coureur. "C’est une grande déception, parce que j’ai pris beaucoup de médailles d’argent ces derniers temps et je viens toujours sur un championnat du monde pour gagner. J’avais décidé de mettre la pression dès le début et je pense que j’étais dans le bon. Je contrôle la course jusqu’à ma crevaison. Après, mentalement, c’était difficile", a déclaré Wout Van Aert à notre micro. Si le Belge était fort, le Néerlandais en avait aussi sous la pédale : "après un demi-tour, on était déjà parti à deux. Wout a pris un bon départ et j’ai fait une faute dans le sable et puis une chute. J’ai eu un peu de chance pour revenir et je sentais que j’avais les jambes. Mais je pense que dans la 2e partie de course, j’étais le plus fort", nous explique Van der Poel.