Van Aert fait un saut dans l'inconnu du Tour des Flandres

Mercredi, dans A Travers les Flandres, Wout Van Aert s'est retrouvé dans le fossé après avoir heurté un signaleur. Le champion du monde de cyclocross, qui est remonté sur son vélo, n'est pas complètement remis de ses blessures à deux jours du 102ème Tour des Flandres. "J'ai toujours mal au cou et à l'épaule, mais je ne m'inquiète pas trop pour dimanche. Je suis prêt mentalement et physiquement", a rassuré Van Aert vendredi en conférence de presse.

"C'est étonnant qu'en prévision de cette course, la presse ait tant d'intérêt pour moi. J'en ai bien sûr l'habitude en cyclocross mais ici c'est quelque chose de spécial."

Van Aert est cité parmi les favoris. "C'est toujours agréable. D'après ce que j'ai entendu, Oliver Naesen m'a même nommé en premier. Écoutez, je ne me considère pas comme favori. Selon moi, si de nombreux coureurs sont cités, c'est peut-être parce que Greg Van Avermaet et Peter Sagan n'ont pas atteint le meilleur niveau cette saison. Quick-Step Floors prendra probablement le poids de la course sur ses épaules. Notre plan est de suivre le plus longtemps possible les meilleurs et de doser nos forces. Il est logique que les gens attendent quelque chose de moi, mais je fais un saut dans l'inconnu", a conclu Van Aert.

"L'objectif est d'amener Van Aert jusqu'au final de la course. Nous ne pouvons pas programmer ou attendre beaucoup plus que cela", a déclaré le directeur sportif Michiel Elijzen. "J'espère que Huub Duijn et Stijn Devolder lui permettront de rester le plus frais possible. J'ai confiance en Wout mais aussi dans l'équipe."

L'équipe Verandas Willems-Crelan a spécialement produit 5000 bidons avec les photos de Van Aert, Devolder, Zico Waeytens, Sean De Bie et Dries De Bondt. "Ils ne sont pas à vendre mais peuvent être collectionnés par les fans", a déclaré l'attaché de presse Ward Callens. "Ils seront utilisés dans les courses belges."