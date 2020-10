Van Aert et van der Poel déjà réunis dans les labourés avant la fin de l'année ?

La fin de la saison sur route a sonné pour Wout van Aert et Mathieu van der Poel dimanche au Tour des Flandres avec un dernier round sur les Classiques qui a souri au Néerlandais, victorieux au sprint à Audenarde.

Evidemment, on en voulait plus. On rêvait de voir ce duel se prolonger sur Paris-Roubaix ou éclater plus tôt dans la saison sur Milan-Sanremo ou les Strade Bianche.

Le 'Ronde' aura finalement été l’unique occasion où l’on a pu observer ce choc de titans dans une saison 2020 atypique mais réussie pour les deux hommes.

Le temps du repos bien mérité est désormais arrivé pour les deux rivaux… qui pourraient déjà se retrouver avant la fin de l’année dans les labourés.

La saison de cyclocross a en effet déjà commencé et les deux champions ont bien l’intention de préparer la saison sur route 2021 en s’amusant sur leur terrain de prédilection.

Déjà six cross au programme pour van der Poel

Mathieu van der Poel s’est d’ores et déjà engagé avec l’organisateur Golazo pour prendre part à 6 cross cet hiver avec un premier rendez-vous au Cross de l’Escaut à Anvers le 12 décembre prochain. Il prendra également part à l’épreuve de Coupe du monde de Namur (20/12), aux Cross des As à Loenhout (29/12) et à l’Etais Cross de Bredenne (30/12) avant de disputer le GP Sven Nys et le Cross le Flandrien à Hamme début janvier.

"Bien sûr, cela ne s’arrête pas à ces six-là, bientôt nous annoncerons d’autres courses. Quoi qu’il en soit, je suis impatient de donner le meilleur de moi-même cet hiver encore", avait annoncé le champion des Pays-Bas il y a dix jours.

Du repos et un retour envisagé "en décembre" pour van Aert

Les contours de la saison hivernale de Wout van Aert sont quant à eux moins définis. Le coureur de Jumbo-Visma sort d’une saison encore plus intense que celle de van der Poel avec une participation au Tour de France (où il a là aussi brillé) qui lui a coûté pas mal d’énergie. Le vice-champion du monde veut avant-tout profiter de la vie de famille et partir en vacances avant la naissance de son premier enfant.

"Quand je vais commencer ? Je ne sais pas encore", affirmait Van Aert il y a dix jours. "Je dois encore m’asseoir autour de la table avec la direction de l’équipe et l’entraîneur pour convenir de la durée de mon repos et du meilleur moment pour reprendre la compétition. Je veux être au top lors du championnat du monde, qui se déroule à Ostende (NDLR : 30 et 31 janvier). Il serait donc préférable que je commence à courir en décembre. Mais où et quand ? C’est aussi un point d’interrogation pour moi."

On devrait donc retrouver les deux hommes aux affaires dans deux mois… si tout va bien. La situation sanitaire inquiète de plus en plus et l’annulation de six manches de Coupe du monde de cyclocross ne rassure pas les spécialistes des labourés.

