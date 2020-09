Van Aert et Van Avermaet leaders de l'équipe belge aux Mondiaux de cyclisme

Van Avermaet champion olympique - Jeux Olympiques 2016 - Rio de Janeiro - 16/03/2020 Copacabana a consacré samedi le Belge Greg Van Avermaet, qui a remporté l'épreuve de cyclisme sur route des JO de Rio, le plus beau titre de sa carrière, dans un décor de carte postale.Van Avermaet, vainqueur d'étape et maillot jaune pendant le Tour de France, a réglé au sprint ses deux derniers compagnons, dans l'ordre le Danois Jakob Fuglsang et le Polonais Rafal Majka, lequel a été rejoint à seulement 1400 mètres de l'arrivée. Les premiers poursuivants ont échoué à une poignée de secondes sur le front de mer de Copacabana, envahi doucement par l'ombre après une chaude journée à plus de 30 degrés de température.