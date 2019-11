Van Aert élu Flandrien 2019 : "Je ne m'y attendais pas, pour moi Gilbert était le favori"

10ème étape : Saint-Flour - Albi : Victoire de Wout Van Aert - Tour de France 2019 - 15/07/2019 Le Belge Wout Van Aert s'est imposé ce lundi dans la 10ème étape du Tour de France qui reliait Saint-Flour à Albi sur 217,5 kilomètres. Il a devancé l'Italien Elia Viviani dans cette étape marqué par des bordures de fin de parcours fatales pour de nombreux favoris. Le début de l'étape était pourtant similaire à ce qu'on a vu depuis le départ du Tour à Bruxelles. Un groupe de 6 a rapidement pris la poudre d'escampette. Dans celui-ci: Tony Gallopin (AG2R), Michael Schär (CCC), Natnael Berhane (Cofidis), Anthony Turgis (Total-Direct Energie), Mads Würtz (Katusha) et Odd-Christian Eiking (Wanty-Gobert). Les fuyards n'ont jamais réellement creusé l'écart, qui a plafonné à trois minutes sous le contrôle des équipes de sprinteurs. Le final de la course a pourtant été moins convenu puisque sous l'impulsion de plusieurs équipes - dont Deceuninck Quick-Step - des bordures ont été créées et ont piégé une bonne partie du peloton, éclaté en plusieurs groupes. Parmi les favoris, Rigoberto Uran, Thibaut Pinot, Richie Porte, Jakob Fuglsang ou encore George Bennett ont été surpris. Le top 10 du classement est complètement redistribué. Geraint Thomas, 5ème au départ à Saint-Flour, est maintenant le dauphin de Julian Alaphilippe.