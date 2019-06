Van Aert devance Lampaert et Evenepoel et s'empare du titre national du chrono

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a confirmé sa forme étincelante dans le vent de Middelkerke. Le coureur de Herentals a dominé le chrono des championnats de Belgique et s’est offert son premier titre national sur route.



Il a pris le meilleur sur un duo (Deceuninck-Quick Step). Yves Lampaert s’est classé deuxième. Remco Evenepoel, lui aussi très en vue en ce mois de juin, a décroché une très jolie troisième place.



Parti moins vite que Lampaert, Van Aert a accéléré après le premier intermédiaire. Il n’a ensuite cessé de creuser l’écart. Au terme des 38 km du parcours, il s’est imposé avec 31 secondes d’avance sur le champion de Belgique sur route et 38 sur le double champion du monde junior.



Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), lauréat de deux des trois dernières éditions et recordman de l’heure, titre était le grand favori mais il n’a été dans le coup que pendant le premier tiers du parcours. Il termine 4e à plus d’une minute.



La victoire de Van Aert n’est pas vraiment une surprise tant il avait été impressionnant il y a quinze jours sur le Dauphiné où il avait gagné deux étapes dont un chrono de 26km.



Van Aert, habitué du maillot noir-jaune-rouge en cyclocross avec 3 titres, étoffe son palmarès mais sur la route cette fois. Il aura l’occasion de porter cette belle tunique lors du prochain Tour de France, uniquement durant les épreuves contre-la-montre.