Van Aert : "Deuxième, c'est le maximum que je pouvais espérer"

Treizième de la classique d'ouverture au Circuit Het Nieuwsblad, troisième des Strade Bianche et sixième à Milan-Sanremo, Wout van Aert a déjà imposé le respect. À Harelbeke, le leader de Jumbo-Visma a terminé vendredi à la deuxième place, derrière Zdenek Stybar.



"Je suis vraiment heureux d'être sur le podium. C'était le maximum que je pouvais espérer. J'ai fait une course parfaite, sans erreur. On a roulé à bloc derrière Bob Jungels qui était très, très fort. C'était un avantage pour Zdenek Stybar (équipier de Jungels, ndlr). Il était dans les roues. Je suis vraiment content de ma deuxième place".



Présent aux avant-postes, le triple champion du monde de cyclocross semble proche d'en claquer une belle sur la route. "Tous les résultats que je fais pour l'instant sont bons pour le moral. Je vais essayer (de gagner) chaque course qui vient. A commencer par dimanche. Il me manque de l'expérience, que j'acquiers petit à petit, mais la condition est déjà très bonne."