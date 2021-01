Van Aert dément les rumeurs concernant son avenir : "Je n’ai encore rien signé"

Les rumeurs autour d’un des coureurs les plus convoités du peloton vont bon train ces derniers mois. Et après celles qui l’envoyaient chez INEOS qui ont circulé il y a un mois , une prolongation chez Jumbo-Visma jusqu’en 2024 a été annoncée par La Gazzetta dello Sport.

Vainqueur à Mol samedi, Wout van Aert a gardé le moral très haut en s’imposant de manière autoritaire à deux semaines des championnats du monde d’Ostende et d’un énième affrontement avec Mathieu van der Poel.

Après sa victoire à Mol, Van Aert a fait le point sur ses sensations."Je m'étais bien emmitouflé car on attendait de la neige. Elle est arrivée. Pendant la course, je n'ai pas réalisé qu'il neigeait si fort. Ce n'est après, en regardant qu'autour c'était bien blanc. La neige ne me dérangeait pas. Il ne gelait pas, donc ce n'était pas un problème.

J'ai essayé plusieurs fois de mettre Laurens Sweeck sous pression dans le sable, mais à chaque fois, il revenait. A un moment donné, j'ai réussi à creuser un petit trou. C'était le signal pour moi que petit à petit je pouvais me constituer un avantage. Je suis heureux de ne pas avoir disputé tout le cross tout seul. C'était difficile surtout dans le secteur juste après la zone d'arrivée, où le vent soufflait fort entre les arbres. Je l'ai senti quand je me suis retrouvé seul en tête.