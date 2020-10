Van Aert à San Remo, Pogacar à la Planche, Alaphilippe à Imola, Roglic à Liège... quelle était votre plus belle émotion vélo en 2020?

On attend évidemment la fin du Giro et de la Vuelta mais la série des directs vélo sur la RTBF, en télévision, en radio et sur le Web, est bel et bien terminée pour cette année. Ce fut court mais intense ! Cette saison cycliste inédite ramassée sur trois mois, d’août à octobre, nous a fait un bien fou. Et nous a permis de vibrer dans un quotidien marqué par des mesures sanitaires de plus en plus pesantes au fil du temps.

Alors merci Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Mathieu Van der Poel, Marc Hirschi et tous les autres ! Merci pour les exploits, le panache, le suspense, les retournements de situation. Merci pour les belles émotions.

Après l'avis de quelques experts, place au vôtre : quelle a été votre plus belle émotion, votre plus beau frisson vélo en 2020 ? Wout sur la Via Roma ? Tadej dans les Vosges ? Julian sur le circuit Ferrari ? Primoz sur le Quai des Ardennes ? Marc au Mur de Huy ? Mathieu à Audenarde ? Pour vous aider à trancher, voici résumés en trois minutes… trois mois de vélo en direct sur VivaCité, la radio du sport de la RTBF. En son et en images.