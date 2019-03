Van Aert à nouveau 3e à Sienne : "Je reviendrai avec des ambitions de victoire"

Troisième il y a douze mois, Wout van Aert (Jumbo-Visma) est de nouveau monté sur la 3e marche du podium des Strade Bianche, samedi à Sienne. Il a cette fois été devancé par le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) et le Danois Jakob Fuglsang (Astana).



Wout van Aert a répondu à l'accélération des deux hommes à 23 kilomètres de l'arrivée avant de les laisser partir. Il a tout de même réussi à boucher le trou et est revenu sur les leaders juste avant la flamme rouge, avant d'être de nouveau lâché dans la montée finale.



"Est-ce que ma prestation est aussi impressionnante que l'an dernier ? Je pense que oui. En tout cas, j'ai en tout cas autant donné qu'il y a douze mois. Je suis déçu d'avoir dû lâcher de justesse dans l'avant dernier secteur. C'était juste un peu trop raide pour moi. Face à deux poids plumes, le combat était inégal. Si j'avais réussi à m'accrocher, j'aurais peut-être aussi fini 3e mais cela aurait sans doute été moins dure. Ici, j'ai cru que j'allais encore tomber dans cette dernière côte. J'étais à la limite. Je suis content de pouvoir à nouveau monter sur le podium".



Isolé entre deux groupes, le triple champion du monde de cyclocross n'a jamais baissé les bras. "Je ressentais la pression des deux côtés. Le deuxième groupe n'était pas très loin derrière. J'ai donc continué à tout donner. J'ai roulé pour défendre ma 3e place. Je reviendrai avec des ambitions de victoire. Je suis content d'avoir pu confirmer mon résultat de l'an dernier."



Wout Van Aert, 13e du Nieuwsblad, n'avait pas pesé sur la course. "Je n'ai pas douté de moi. J'ai eu une très bonne préparation après les Mondiaux (de cyclocross). Je me sens bien dans l'équipe et très frais mentalement. L'avenir s'annonce souriant".