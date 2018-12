Wout van Aert a du se contenter, pour la 14e fois de la saison, d'une place de deuxième à l'arrivée de la 7e des neuf manches de Coupe du monde de cyclocross, remportée par l'inévitable Mathieu van der Poel, mercredi à Heusden-Zolder

"Je ne comprend pas", se désolait Wout van Aert victime d'une crevaison dès le début de course. "Ce n'est pas forcément un parcours où l'on crève souvent. J'ai touché une bordure et j'ai crevé. Je me suis retrouvé en 10e ou 15e position, et j'ai du entamer une course poursuite. Les jambes étaient bonnes, mais j'étais en poursuite. Je me suis focalisé alors sur le classement de la Coupe du monde et là je suis content d'avoir pris des points sur Toon Aerts (3e à Heusde-Zolder et leader de la Coupe du monde, ndlr). Ce sera serré jusqu'à Hoogerheide (la dernière manche le 27 janvier, ndlr). Cela me donne quand même confiance, car les autres fois je devais cravacher pour être 2e ou 3e, ici j'étais le meilleur pour être deuxième. La prochain étape est de rendre la tâche plus dure à Mathieu."

"La course s'est jouée sur un tempo très rapide", a concédé Mathieu van der Poel. "Wout van Aert a crevé, Toon Aerts a roulé pour le classement. Ce que j'aurais fait à sa place. Je n'avais pas envie de prendre le relais de suite, car je savais qu'il n'allait pas tenir comme ça tout le temps. Quand Wout est revenu, j'ai décidé d'attaquer". Van der Poel a ainsi rapidement creusé un écart d'une quarantaine de secondes avant de voir celui-ci fondre de moitié. "J'ai peut-être décéléré un peu trop tôt et j'ai du faire attention pour ne pas être rejoint."

Malgré sa victoire, sa 5e de la saison en Coupe du monde, la 18e au total, Mathieu van der Poel ne fait pas de la Coupe du monde son objectif. "J'étais absent des deux premières manches aux Etats-Unis et je ne serai pas à Pontchâteau (le 20 janvier, ndlr). J'ai fait des choix. Je préfère me préparer en stage pour le championnat du monde."

Le Néerlandais avait trusté 32 victoires la saison dernière, mais pas celle offrant le maillot arc-en-ciel revenu sur les épaules de Wout van Aert. Un scénario qui ne hante pas le Néerlandais cette saison encore. "Je sais que van Aert travaille en fonction du championnat du monde, moi aussi. Je vois qu'il revient en forme, qu'il est plus fort, comme l'an dernier à cette époque de l'année et qu'il sera encore meilleur en janvier. Mais comme j'ai déjà dit l'an dernier, je n'échangerais pas toutes mes victoires contre une seule au championnat du monde".