Valverde : "Tout le monde a roulé contre moi et Movistar"

Le règne d'Alejandro Valverde sur la Flèche Wallonne a pris fin après quatre succès consécutifs. L'Espagnol, battu par Julian Alaphilippe, ne ressent "pas d'amertume" même s'il a le sentiment d'avoir été "visé".



"J'étais clairement l'homme à battre. Tout le monde a roulé contre moi et Movistar. C’était normal parce que tout le monde savait que nous avions une équipe très forte. Les autres ont tout fait pour me rendre la vie difficile", a commenté Murcian.



"Finalement je suis content du résultat, et je sais que Julian Alaphilippe est un grand coureur, donc je ne ressens pas d’amertume", a -t-il confié. "Il a juste été plus fort que moi, je n’ai pas pu revenir sur lui. Je n’ai pas gagné, mais j’étais tout de même à la lutte pour aller chercher une nouvelle victoire. Il faut quand même être en très grande forme pour finir deuxième, alors je suis satisfait".



Le quintuple vainqueur de la Flèche, qui avait chuté lourdement lors du prologue du dernier Tour de France, réussit une excellente saison. "J’ai démarré l'année dans l’inconnu et je me rends compte que j’ai de très bons résultats, avec 9 victoires, une 5e place sur l’Amstel, une deuxième place ici sur la Flèche... et tout cela à 37 ans !"