Valverde n'exclut pas de disputer le Ronde

Alejandro Valverde (Movistar) sera au départ d'A Travers la Flandre ce mercredi. L'Espagnol vient prendre ses marques sur les pavés en vue de la 9e étape du Tour de France entre Arras et Roubaix. Même s'il manque d'expérience, il sera - avec son équipier Nairo Quintana - l'une des attractions de la course.



Cinq victoires et trois succès dans des courses à étapes (Communauté de Valence, Abu Dhabi et Catalogne), El Imbatido est en forme en ce début de saison. Brillant sous le soleil, il va devoir s'adapter à la pluie et aux pavés. "Je suis fort et j'ai envie. Mais ce sont des routes sur lesquelles, il faut avoir de l'expérience. Cela reste difficile. Je vais rouler sans pression et je vais essayer de profiter", a-t-il confié à Sporza.



A 37 ans, le Murcian est novice sur les pavés du Nord. "Même si je suis un vieux coureur, je veux apprendre. Je veux rester aussi prêt que possible de Van Avermaet and co. Tu cours toujours moins de risques et cela sera plus facile de terminer devant".



Avec son sens du placement et son explosivité dans les bosses, Valverde a des arguments à faire valoir dans ce type de course. Surtout que les parcours semblent lui plaire. Au point de s'aligner aussi dimanche sur le Ronde ? "Ce n'est pas exclu à 100%. En principe, le Tour des Flandres n'est pas inscrit à mon programme. Mais, la course a lieu dimanche et nous sommes en Belgique ... Je suis dingue de ce parcours, il est superbe. Le Ronde est une course spectaculaire. J'aimerais être au départ. Je n'ai jamais disputé cette course, pour éviter les risques en vue du Tour de France. Mais finalement, la Grande Boucle semble plus dangereuse que le Ronde", souligne le coureur de Movistar.



L'an dernier, le quintuple vainqueur de la Flèche n'avait pas été plus loin que le ... prologue. Il avait été contraint à l'abandon après sa chute à Düsseldorf.