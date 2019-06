Valverde jusqu'en 2021 chez Movistar, avant d'entamer sa reconversion

Le résumé de la course - Mondiaux 2018 - Course Hommes - 30/09/2018 Alejandro Valverde s'est imposé à Innsbruck et a remporté le premier titre mondial de sa carrière. L'Espagnol a réglé au sprint un petit groupe de quatre et a devancé le Français Romain Bardet, la Canadien Michael Woods et le Néerlandais Tom Dumoulin. Ben Hermans se classe 23e et premier belge. A 38 ans, c'est la victoire de la persévérance pour El Imbatido. Avant de lever les bras dans le Tyrol, l'Espagnol avait collectionné les places d'honneur : 6 podiums et 3 top 10 en 11 participations.