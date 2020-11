Valerio Piva passe directeur sportif chez Circus-Wanty Gobert

Valerio Piva officiera en tant que directeur sportif chez Circus-Wanty Gobert en 2021, a annoncé l’équipe cycliste belge vendredi. L’Italien occupait cette fonction chez CCC depuis 2014.

Piva, 62 ans, a commencé sa carrière de directeur sportif en 2002 chez Mapei avant de passer chez Vlaanderen-T Interim puis chez T-Mobile devenu HTC-Columbia. En 2014, il passe chez BMC qui deviendra ensuite CCC qui cesse ses activités à la fin de la saison. L’équipe polonaise a vu sa licence être rachetée par Circus-Wanty Gobert qui va faire son entrée au sein du World Tour en 2021, le premier échelon du cyclisme international.

"Malheureusement, le projet CCC n’a pu être mené à terme mais je suis très heureux de cette association avec Circus-Wanty Gobert", a réagi Piva dans le communiqué. "J’étais honoré quand Jean-François Bourlart m’a téléphoné pour me proposer de rejoindre l’équipe. Je suis convaincu que nous pourrons atteindre de grandes performances ensemble ! Nous allons franchir un cap, et nous partageons la même philosophie. La passion qui se dégage de ce projet me motive énormément !"

"Nous nous inscrivons dans la continuité du projet CCC et de la structure Continuum Sports, donc il nous semblait évident de nous appuyer sur l’expérience de leur encadrement", a ajouté Jean-François Bourlart, le manager de Circus-Wanty Gobert. "Nous pouvons compter sur des personnes expérimentées, qui connaissent le World Tour. Après l’engagement d’Aike Visbeek à la tête de la cellule Performance, Valério est un excellent renfort dans notre direction sportive. Ses années au volant de prestigieuses équipes World Tour sont complémentaire à l’expérience de Aike Visbeek ou Hilaire Van der Schueren. Nous pouvons aborder sereinement ce passage à l’échelon supérieur."