Vainqueur de la 3e étape, Groenewegen est à nouveau leader au tour de Norvège

Déjà vainqueur de la 1e étape, Dylan Groenewegen a repris le maillot de leader vendredi au terme de la 3e étape du Tour de Norvège cycliste (2.HC). Le coureur LottoNL-Jumbo a devancé les Norvégiens Edvald Boasson Hagen et Sondre Holst Enger après 175 km d'un parcours relativement vallonné entre Moss et Sarpsborg. Pieter Vanspeybrouck (Wanty - Groupe Gobert) a de nouveau été le meilleur Belge (5e).

Dès les premiers kilomètres, Carl-Frederik Hagen (Team Joker Icopal), Torkil Veyhe (Team Virtu Cycling), Lars Saugstad (UNO-X Norwegian Development Team) et Jeroen Meijers (Team Roompot) sont partis devant. Le quatuor s'est fait reprendre tout proche du but, à 600 mètres de la ligne. Malgré la tentative de Boris Vallée (Wanty-Groupe Gobert) à 8 kilomètres de l'arrivée, l'étape s'est terminée au sprint. Un sprint que Groenewegen, lauréat l'année dernière sur les Champs-Elysées lors du Tour de France, a dominé. Le Néerlandais a devancé deux Norvégiens: Boasson Hagen (Team Dimension data), vainqueur de l'étape jeudi, et Holst Enger (AG2R-La Mondiale), l'ex-leader. Grâce aux secondes de bonifications, Groenewegen a repris la tête du classement général avec une seconde d'avance sur Enger et Boasson Hagen. Vanspeybrouck est quatrième à dix-sept secondes.

Comme les deux dernières étapes ces samedi et dimanche sont les plus difficiles, on peut s'attendre à des bouleversements au classement général.