Uran s'impose au sommet de la 3ème étape du Tour de Slovénie et devient le leader

Rigoberto Uran (EF Education First) a remporté la troisième étape du Tour de Slovénie (cat. 2.2) cycliste, vendredi. Le Colombien a devancé, après 175,5 km entre Slovenske Konjice et Celje, le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo). Uran est désormais leader du classement général et portera donc le maillot vert.

Le début de l'étape a vu les Allemands Marcel Kittel (Katusha) et Roger Kluge (Mitchelton-Scott) prendre la fuite. Après avoir compté plus de 5:20, les deux hommes ont été repris dans les pentes du Celjska Koca (cat. 2), avant-dernière ascension de la journée. C'est alors que Roglic a attaqué, lançant les hostilités dans un final taillé pour les favoris à la victoire finale.

Un autre Slovène, Matej Mohoric (Bahrain), a ensuite tenté sa chance. Le talentueux coureur de 23 ans, vainqueur d'une étape sur le dernier Giro, a été repris dans le final. Roglic, qui a une nouvelle fois tenté sa chance, a été dépassé par Uran et Impey dans les derniers mètres. Le Colombien, plus véloce, a décroché sa 2e victoire de la saison, la 13e de sa carrière.

Samedi, l'étape reine verra le peloton relier Ljubljana à Kamnik sur 155,3 km. La 25e édition de cette course se ponctuera dimanche par un contre-la-montre individuel de 21,5 km entre Trebnje et Novo Mesto.

A noter que seuls Jenthe Biermans (Katusha), Tom Van Asbroeck (EF Education FIrst) et Louis Vervaeke (Sunweb) représentent les couleurs belges en Slovénie cette semaine.