Une minute de silence pour Bjorg Lambrecht au départ du championnat d'Europe

Tous les participants du championnat d'Europe sur route ont rendu hommage à Bjorg Lambrecht, décédé tragiquement cette semaine. Avant le départ à Alkmaar, ils ont respecté une minute de silence.



Les huit membres de la sélection belge, positionnés en tête de peloton, avaient le visage fermé. Le moment était encore plus particulier pour Jens Keukeleire et Lawrence Naesen, équipiers du jeune grimpeur chez Lotto-Soudal.



Lambrecht, médaillé d'argent aux mondiaux d'Innsbruck en espoirs, a trouvé la mort suite à une chute sur le Tour de Pologne. Il était l'un des plus grands espoirs du cyclisme belge.