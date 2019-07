Une latte de la piste de Gand pénètre dans le poumon d'un cycliste victime d'une chute

Le coureur cycliste italien Lorenzo Gobbo a été transpercé par une latte en bois de la piste du Centre de cyclisme Eddy Merckx de Gand, vendredi, lors d'une chute qui s'est produite à l'occasion des championnats d'Europe de cyclisme sur piste pour les jeunes. La planche s'était détachée de la piste et a pénétré dans le poumon du coureur. Il a été immédiatement transféré à l'hôpital et est hors de danger.

La scène a provoqué un grand choc parmi le public et les autres participants. Les services médicaux ont immédiatement pris soin du coureur qui est resté conscient. Le morceau de bois a été coupé et le coureur a été transporté à l'hôpital dans un état stable.

Il y a été opéré vendredi après-midi. Il est hors de danger, mais l'objet a percé son poumon gauche. Les médecins espèrent qu'il n'y aura pas d'infection de la plaie. L'organisation a exprimé son soutien au jeune coureur. Sa famille va le rejoindre aussi vite que possible ) l'hôpital.

La piste du Centre de cyclisme Eddy Merckx de Gand a été vérifiée et est techniquement en ordre, selon l'organisation. Vendredi, 423 coureurs ont pris part aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste pour les jeunes. Ils ont été arrêtés après l'incident et n'ont repris que lorsque l'état de santé de Gobbo n'a plus fait l'objet d'inquiétudes.

Les Championnats d'Europe se poursuivront ce week-end.