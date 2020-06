Une course virtuelle réunissant pros et amateurs comme alternative au Baloise Belgium Tour

Le Baloise Belgium Tour (2.Pro), qui devait se dérouler du 10 au 14 juin, n'aura pas lieu cette année à cause de la pandémie de coronavirus. En guise d'alternative, les organisateurs proposent une course virtuelle, à laquelle tout le monde peut participer.

Douze coureurs professionnels (huit hommes et quatre femmes) seront les leaders des douze équipes que les participants peuvent rejoindre. Les leaders chez les hommes sont Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Victor Campenaerts, Laurens De Vreese, Xandro Meurisse, Toon Aerts et Robbe Ghys. Jolien D'hoore, Sanne Cant, Ceylin Alvarado et Ellen Van Loy sont les différentes leaders des équipes exclusivement féminines.

"Quiconque aime rouler à vélo peut en effet s'inscrire pour devenir lieutenant et se retrouver aux côtés de l'un ou l'une des leaders d'équipe. Chacun effectue ses kilomètres de son côté, individuellement. L'ensemble de ces kilomètres constitue le total de l'équipe et, chaque jour, l'équipe ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres remporte 'l'étape'. Nous connaîtrons ainsi le vainqueur final à l'issue des cinq jours", indiquent les organisateurs.