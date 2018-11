Un triptyque wallon à la fin de la saison 2019

En 2019, trois épreuves wallonnes se dérouleront en l'espace de quatre jours : l'Eurométropole Tour (samedi 5 octobre), la Famenne Ardenne Classic (dimanche 6 octobre) et Binche-Chimay-Binche (mardi 8 octobre). Ce triptyque commencera le week-end suivant le Championnat du Monde au Yorkshire et se conclura quatre jours avant les deux dernières grandes classiques de la saison, le Tour de Lombardie et Paris-Tours.

Un meilleur plateau et une mutualisation des coûts

Lors de la publication du premier calendrier UCI 2019 le 3 octobre dernier, la Famenne Ardenne Classic avait été placée le même jour que le Grand Prix de Wallonie, le mercredi 18 septembre. "C'était absurde. Il était incohérent d'organiser deux courses en Wallonie le même jour dans un rayon de 50 kilomètres", déclare Laurent Mars de la Famenne Ardenne Classic.

Finalement, Belgian Cycling a envoyé un rectificatif à l'UCI et la Famenne Ardenne Classic se retrouve ainsi entre l'Eurométropole Tour et Binche-Chimay-Binche. "Nous allons pouvoir collaborer à un meilleur plateau et nous allons aussi mutualiser nos dépenses."

Tout est bien qui finit bien pour l'Eurométropole Tour

Du côté de l'Eurométropole Tour, cette date du 5 octobre n'était pas celle escomptée à la base par l'organisateur Louis Cousaert. Le Tournaisien avait d'abord demandé la date du dimanche 22 septembre pour rester dans une logique de 'course de préparation au Championnat du Monde'.

En 2018, l'épreuve hennuyère avait profité d'un calendrier chamboulé par la Coupe du Monde de football pour s’inscrire au calendrier le samedi du troisième week-end de septembre, la veille du Grand Prix d’Isbergues, leur permettant de créer un concept de 'course de préparation au Championnat du Monde à Innsbruck'. Un raisonnement payant car il a permis à l'épreuve hors catégorie d'accueillir neuf formations World Tour et 22 équipes professionnelles au départ à La Louvière (soit la troisième épreuve internationale à ce niveau avec autant de pros sur la liste des partants).

Le calendrier reprenant une forme normale en 2019, la Primus Classic reprend la place du samedi précédant Isbergues. Deux épreuves étaient en lutte pour le dimanche 22 septembre : l'Eurométropole Tour et la Gooikse Pijl, course 1.2 et devenue 1.1 en 2018. Cette dernière, déjà placée l'an dernier à cette date, a conservé son dû. "Nous avons eu un plateau exceptionnel cette saison. Nous voulions absolument garder une place avant le Championnat du Monde. La Primus Classic reprend sa place au samedi 21 septembre. Par conséquent, nous voulions organiser notre course le lendemain. Malheureusement, la fédération a décidé de privilégier la Gooikse Pijl, une course qui a longtemps été en classe 2, tandis que nous avons quand même une épreuve dont les fondements remontent à près de 80 ans est la seule course d'un jour classée hors catégorie en Wallonie", déplore Louis Cousaert.

Heureusement, Louis Cousaert pourra se consoler avec une association entre les épreuves wallonnes. "Nous pourrons refaire avec la Famenne Ardenne Classic, ce que nous avons fait cette saison avec le Grand Prix d'Isbergues, une course 1.1 en France, à savoir une collaboration pour partager les coûts et obtenir le meilleur plateau possible. Je connais très bien les organisateurs, Vincent Delvosal et Laurent Mars. Avec Binche-Chimay-Binche dans la foulée, je suis sûr que ce triptyque wallon attirera du beau monde."



Le calendrier UCI en Wallonie pour 2019