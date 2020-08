Un très bon Wout Van Aert s'impose sur la 1e étape du Dauphiné et enfile le maillot jaune

3 victoires en 5 jours de course pour le Belge en 2020 - © Tous droits réservés

Wout Van Aert s'impose et enfile le maillot jaune - Critérium du Dauphiné 2020 - 12/08/2020 Wout Van Aert s’est imposé sur la première étape du Critérium du Dauphiné entre Clermond-Ferrand et Saint-Christo-en-Jarez au terme de 218 kilomètres. Le Belge enfile donc le maillot jaune de leader. Après les Strade Bianche et Milan Sanremo le coureur Jumbo Visma confirme son excellente forme. Daryl Impey et Egan Bernal complètent le podium du jour. Valverde prend la quatrième place.