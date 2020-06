Un Tour, un exploit : En 2011, Philippe Gilbert plume tout le monde au mont des alouettes

1 images Philippe Gilbert s'empare de l'étape et enfile tous les maillots © Belga

Créé en 1967, le Tour démarre traditionnellement avec un prologue que le romancier-journaliste Antoine Blondin préférait appeler " ouverture " parce que, " comme à l’opéra, c’est plus joli ". Cependant, comme ils l’avaient fait en 2008, victoire de Alejandro Valverde devant…Philippe Gilbert à Plumelec, les organisateurs ont décidé de commencer par une étape en ligne avec une arrivée en côte, pour les puncheurs, au sommet du Mont des Alouettes. Cette colline qui surplombe les Herbiers et le bocage vendéen doit son nom à la légion de César nommée " l’alouette " venue s’y installer pour surveiller la voie romaine reliant Rome à Nantes. Alberto Contador vient de remporter le Tour d’Italie. Il est donc candidat au doublé Giro-Tour. Marco Pantani est le dernier coureur qui a réussi cet exploit. C’était en 1998. Les deux principaux rivaux de l’Espagnol sont le Luxembourgeois Andy Schleck, qui ne s’était incliné que de 39 secondes et sur saut de chaîne l’année dernière et l’Australien Cadel Evans (2e du Tour en 2007 et 2008).

Un fameux imbroglio juridique

Lors du grand départ en Vendée, les organisateurs sont bien embêtés. En août 2010, le laboratoire de Cologne annonce que d’infimes traces de Clenbutérol (une molécule de synthèse qui mime une des actions de l'hormone naturellement synthétisée par l'organisme : l'adrénaline) ont été détectées dans les urines de Contador après un contrôle antidopage effectué lors du Tour de France le 21 juillet. Contador invoque la contamination alimentaire. En février 2011, la fédération espagnole l’absout. L’Union Cycliste Internationale et l’Agence Mondiale Antidopage font cependant appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’affaire doit être réglée avant le départ du Tour mais, le 26 mai coup de théâtre : l’audience est reportée au mois d’août, autrement dit après la Grande Boucle ! Autrement dit si, en août, le TAS déclare Contador coupable de dopage, le Madrilène perdrait, sur tapis vert, et le Tour de France 2010, et le Giro 2011 et le Tour de France 2011, s’il venait à remporter ce dernier évidemment !!!! Le départ réel de ce Tour 2011 est donné à la sortie du passage du Gois, une mince bande de terre émergée uniquement à marée basse, une route submersible longue de 4,5 kilomètres. Le premier évènement de le la Grande Boucle 2011 ne se produit qu’à 9 km de l’arrivée lorsque le Kazakh Maxim Iglinskiy accroche une spectatrice. Ce qui provoque un fameux carambolage au sein du peloton. Contador ne tombe pas mais il est bloqué. Mieux placés que lui, 77 coureurs en ont profité pour se faire la malle. A l’arrivée, le triple lauréat de l’épreuve accuse 1’20’’ de retard sur le vainqueur du jour, 1’17’’ sur Evans, 1’14’’ sur Frank Schleck, Jurgen Van Den Broeck et Andreas Klöden. Andy Schleck a eu plus de chance. Le principal adversaire de Contador a parfaitement réussi à éviter le premier piège mais une seconde chute l’arrête et le Luxembourgeois termine en compagnie de Contador. Oui mais cet incident s’est produit à 2,3 km de la ligne. Et cela change tout ! Le règlement stipule en effet qu’ " en cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constatés, le ou les coureurs accidentés sont crédités du temps du ou des coureurs en compagnie du ou desquels ils se trouvaient au moment de l’accident. " En clair, Andy Schleck (tout comme Robert Gesink, Ivan Basso et Bradley Wiggins) est classé dans le même temps que son frère et possède désormais 1’14’’ d’avance sur l’Espagnol.

Gilbert, intouchable dans les bosses