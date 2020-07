Un Tour, un exploit : 2016, De Gendt vainqueur à vélo et Froome battu à pied dans le Ventoux (LIVE vidéo à 14h)

En France, c’est la fête nationale et un Belge gagne au Mont Ventoux, 46 ans après Eddy Merckx ! Après le Stelvio dans le Giro 2012, Thomas De Gendt triomphe dans un deuxième sommet mythique. Une victoire cependant complètement éclipsée par un épisode tragi-comique, une image surréaliste. Chris Froome brise son vélo. Pris de panique, le maillot jaune se met soudain à courir à pied pendant quelques centaines de mètres, dans un Géant de Provence noir ne monde. C’est le chaos le plus total. Le Britannique perd son maillot jaune avant de le récupérer après avoir été reclassé par le jury des commissaires. Dans la soirée, vers 22h30, 86 personnes sont assassinées suite à une attaque terroriste au camion-bélier sur la promenade des Anglais à Nice. Le lendemain, le Tour de France coupe le son de la caravane publicitaire et limite sa cérémonie protocolaire à un hommage aux victimes.

Jeudi 14 juillet 2016 - étape 12 : Montpellier - Mont Ventoux/Chalet Reynard 178 km

En ce jour de fête nationale française, les conditions météorologiques causent des soucis aux organisateurs. Le Mont Ventoux est amputé de six kilomètres et la ligne d’arrivée est "redescendue" au Chalet Reynard, à cause du vent qui souffle en rafales jusqu’à 130 km/h au sommet. Les coureurs repartent de Montpellier où Peter Sagan s'est imposé la veille. Ils traversent le Gard et les Bouches-du-Rhône avant le final dans le Vaucluse où est jugée la deuxième arrivée au sommet de cette édition 2016, après celle de Andorre-Arcalis. Treize coureurs se sont isolés parmi lesquels les Belges Sep Vanmarcke, Iljo Keisse, Serge Pauwels et Thomas De Gendt lequel est accompagné de André Greipel. Le sprinter allemand effectue d'ailleurs un travail "kolossal" pour son équipier. A la mi-course, l'écart est de plus de dix-huit minutes.

Une étape de légende

Comme à son habitude, Thomas De Gendt use ses adversaires un à un et l'échappée éclate au pied du Mont Ventoux. Trois hommes sont clairement au-dessus du lot : l'Espagnol Dani Navarro et les Belges Thomas De Gendt et Serge Pauwels. Alors néo-professionnel au sein de l'équipe Jacques, on avait découvert le Lierrois lors d'une échappée de 200 kilomètres sur les routes de Liège-Bastogne-Liège en 2006. Une offensive qui lui avait alors permis de remporter le classement des grimpeurs. La victoire se joue entre les deux Belges. Thomas De Gendt s'impose et s'empare du maillot à pois. Il a dompté le "Mont Chauve", comme il l'avait fait quatre ans plutôt dans le fameux Stelvio où il s'était imposé avec 3'30 d'avance, lors du Giro 2012, après être parti dans la descente du Mortirollo. Ce 14 juillet, le Waeslandien a une fois encore été fidèle à sa réputation d’attaquant enthousiaste. Son énergie, son panache et sa générosité ont été justement récompensés. Déjà, lors de sa première année professionnelle, il avait fait plus de 600 kilomètres d’échappée sur les huit étapes du Tour de Grande-Bretagne. En 2012, il avait renoncé au Tour pour une excellente raison : son mariage avec Evelyn, diplômée en architecture, qu'il avait rencontrée sur Liège-Bastogne-Liège espoirs. En 2013, De Gendt s'était classé troisième du contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Cela faisait 27 ans qu’un Belge n'avait plus figuré dans le Top 3 d’un chrono individuel. Serge Pauwels termine deuxième mais le magnifique doublé belge va vite être complètement occulté par un événement inédit.

Le maillot jaune à pied

Dans le peloton des favoris, Froome s'agite. Le maillot jaune actionne la moulinette, sa fréquence de pédalage augmente. Dans son style atypique, il ressemble parfois à un scarabée. Alors qu'on repense à ses deux Tours précédents avec pour consignes dans l'oreillette “freine” en 2012 et “accélère” en 2013, Richie Porte, Froome et Bauke Mollema percutent une moto, probablement gênée par les spectateurs. Les trois coureurs se retrouvent au sol. Froome a brisé son vélo. Il repart sur un vélo d'assistance mais il est trop petit et les pédales ne sont pas adaptées. Alors, le maillot jaune poursuit à pied sur les pentes du Mont Ventoux. On n'avait jamais vu cela. Le Britannique perd 1'30 et son maillot qu'endosse Adam Yates.

2 images Une des images du Tour 2016, Chris Froome a pied sur les pentes du Mont Ventoux © Belga

Reclassement

Le jury des commissaires décide ensuite de neutraliser les temps et, par conséquent, de rendre le maillot jaune à Froome. Sur le podium, le Britannique est hué par le public. Consultant sur Europsort, l’ancien maillot jaune Jacky Durand fulmine aujourd’hui encore : " Si on suit ce règlement, Alaphilippe aurait vraisemblablement gagné le Tour en 2019 ". Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour de France reconnait aujourd'hui que l’organisation se sentait un peu fautive ce jour-là mais il ne manque pas aussi d'ajouter que : "Froome aurait de toute façon gagné ce Tour et il serait sorti grandi en acceptant la sentence".

le Kényan blanc

Né d’une maman kenyane et d’un papa britannique, Christopher Froome avait huit ans quand il transportait des avocats sur le porte-bagage de son vélo pour se faire de l’argent de poche. Il émigra en Afrique du Sud pour ses études, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 14 ans au Kenya où il pratiqua le VTT et la piste.