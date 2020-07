2 images Seul Vincenzo Nibali, parmi les favoris, parvient à suivre le rythme de Lars Boom © Belga

Le Tour de France 2014 part de Grand-Bretagne, dans le Yorkshire. Cette édition de la Grande Boucle devrait "avoir du chien" aurait probablement dit Antoine Blondin. En trois jours, quatre millions huit cents mille spectateurs sont recensés au bord des routes britanniques. Cela fait des années que Mark Cavendish rêve de cette première étape et du maillot jaune. La ligne d'arrivée est tracée à Harrogate, chez sa maman. Cavendish a rendez-vous avec son destin mais il chute et abandonne. Le lendemain, à Sheffield, Vincenzo Nibali surprend le Slovaque Peter Sagan et s'empare ainsi, dès la deuxième étape, d'un maillot jaune qu'il ne cède qu'au Français Tony Gallopin dans les Vosges. Entre-temps, le coureur de l’équipe Astana maîtrise son sujet sur les pavés mouillés du Nord où s’impose Lars Boom, triple champion du monde de cyclo-cross.

Mercredi 9 juillet 2014 - étape 5 : Ypres - Arenberg Porte du Hainaut 155,5 km

Ce 9 juillet, c’est un vrai Paris-Roubaix qui est au programme des coureurs. La pluie a rendu les pavés tellement glissants que deux secteurs pavés ont dû être supprimés. Le départ est donné à Ypres afin de commémorer le centenaire du début de la Première guerre mondiale. Sept coureurs se dégagent parmi lesquels l'Allemand Tony Martin, le Français Tony Gallopin, le Néerlandais Lieuwe Westra et l'Australiens Mathew Hayman qui remportera Paris-Roubaix deux ans plus tard. Au moment d'aborder les infâmes pavés du Carrefour de l'Arbre, lieu stratégique de l'Enfer du Nord, ces hommes possèdent deux minutes d’avance.

Froome malchanceux et Contador crispé

Christopher Froome a disputé une seule fois Paris-Roubaix au cours de sa carrière. C'était au sein de l'équipe Barloworld, en 2008. Il avait abandonné. Déjà touché à un poignet depuis sa chute de la veille entre Le Touquet et Lille, Froome semble amoindri et tombe une nouvelle fois. Le tenant du titre mord sur sa chique et revient dans le peloton en faisant preuve d'une belle force de caractère. Mais il retombe aussitôt. Cette fois, il n'ira pas plus loin. Froome renonce avant même le premier des sept secteurs pavés. Depuis Bernard Hinault en 1980, plus aucun vainqueur sortant n'avait été contraint à l'abandon. Alberto Contador n'a jamais pris le départ de Paris-Roubaix. Dès le premier secteur pavé, on le sent mal à l'aise et, dès le deuxième, il doit laisser filer les meilleurs. Le maillot jaune Nibali est très bien entouré autour d'une solide équipe Astana. Westra, Jakob Fuglsang et Maxym Iglinskyi impriment un rythme très élevé et l'écart se creuse. Comme si cela ne suffisait pas, l’Espagnol, très crispé sur les pavés, perd encore quelques secondes précieuses secondes en toute fin d'étape, suite à un ennui mécanique.

Boom au bout de l'enfer

C'est dans le secteur de Wallers, à six kilomètres de l'arrivée que Lars Boom s'envole vers le succès le plus retentissant de sa carrière. Sixième de Paris-Roubaix en 2012, il obtiendra son plus beau classement dans la Reine des classiques en 2015 avec une quatrième place, dans le même temps que Degenkolb, Stybar et Van Avermaet. Trois fois champion du monde de cyclo-cross (à Monopoli chez les juniors, à Gids chez les espoirs et à Trevise chez les professionnels), Lars Boom avait le physique et le mental pour remporter une classique. Ce qu'il n'aura finalement jamais fait.

Nibali en souplesse