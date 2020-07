Un Tour, un exploit : 2013, un ex-fan des " cheese-cake " roi du vent et des bordures

Le Tour part de Tours, la ville aux 35 marchés, où l'Allemand Marcel Kittel s’est imposé la veille pour la troisième fois déjà dans ce centième Tour de France. C’est l’étapes des châteaux : Chenonceau, Breuil, Génillé, Montrésor, Argy, Touchenoire, Levroux, Châteauneuf-sur-Cher. Chris Froome porte le maillot jaune pour le cinquième jour consécutif.

A plus de 115 kilomètres de l'arrivée, sous l'effet d'un fort vent latéral, voici un premier coup de bordure. L'équipe Omega Pharma QuickStep a décidé de mettre le feu. A l'exception de Steegmans, ils sont tous là : Terpstra, Chavanel, Kwiatkowski, Trentin, Velits, Pineau, Martin et Mark Cavendish. Sur les interminables lignes droites traversant le Berry, c'est un véritable rouleau compresseur qui se met en route. Kittel, premier maillot jaune du Tour et tombeur de Cavendish la veille, est le premier piégé. A la mi-course, c'est au tour de Alejandro Valverde, lâché suite à une crevaison dans la zone de ravitaillement. Malgré les efforts désespérés de tous ses équipiers (seul Nairo Quintana n'a pas été sacrifié), l'Espagnol concèdera près de 10 minutes et perdra toutes ses illusions.

Isolé, Chris Froome est piégé à 30 kilomètres de l'arrivée par les coureurs de l'équipe Saxo Tinkoff. Ce sont eux qui attaquent le maillot jaune. Ils ne sont plus que 14 devant dont Alberto Contador et cinq (!) équipiers : Bennati, Tosatto, Rogers, Roche et Kreuziger. Contador réalise ainsi une excellente opération.