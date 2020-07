Un Tour, un exploit : 2011, Hoogerland dans les barbelés

L’étape de 208 km qui a emmené le peloton de ce Tour de France entre Issoire et Saint-Flour ce dimanche 10 juillet 2011 a été remportée par Luis Leon Sanchez (Rabobank). Thomas Voeckler, coureur de la formation Europcar s’empare du maillot jaune. Cette journée complètement folle marquée par les abandons d'Alexandre Vinokourov (Astana) et Jurgen Van Den Broeck (Omega Lotto), et par la chute de Johnny Hoogerland et Juan Antonio Flecha, renversés par une voiture de France Télévisions.

Tour de France 2011: Issoire > Saint-Flour - Tour de France 2011 - 13/04/2020 L’étape de 208 km qui a emmené le peloton de ce Tour de France entre Issoire et Saint-Flour ce dimanche 10 juillet 2011 a été remportée par Luis Leon Sanchez (Rabobank). Thomas Voeckler, coureur de la formation Europcar s’empare du maillot jaune. Cette journée complètement folle marquée par les abandons d'Alexandre Vinokourov (Astana) et Jurgen Van Den Broeck (Omega Lotto), et par la chute de Johnny Hoogerland et Juan Antonio Flecha, renversés par une voiture de France Télévisions.

C’est une des étapes les plus spectaculaires et les plus insolites de ces vingt dernières années. C’est d’abord une chute fatale à quelques gros bras dans la descente du Puy Mary. C’est ensuite et surtout cette image hallucinante d’un véhicule accrédité qui percute Juan Antonio Flecha et Johnny Hoogerland . C’est cette cabriole spectaculaire du Néerlandais propulsé dans une clôture de fils de fer barbelé. Christian Prudhomme , directeur du Tour de France, qualifiera de "scandale" l'accident provoqué par la voiture de France-Télévisions.

Une chute se produit dans la descente du Puy le Mary, le col le plus haut du massif central, avec deux abandons et non des moindres. Le Kazakh Alexandre Vinokourov , lauréat de quatre étapes du Tour et double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, tombe dans le ravin et se fracture le fémur. Jürgen Van Den Broeck , cinquième l’an passé, se fracture l’omoplate.

Philippe Gilbert a inscrit cette étape en grand dans son agenda. Il rêve aussi de récupérer ce maillot jaune qu’il avait dû céder à Thor Hushovd au terme du contre-la-montre par équipes. Mais pour cela, il faut revenir sur les fuyards : les Espagnols Luis Leon Sanchez et Juan Antonio Flecha, les Français Sandy Casar et Thomas Voeckler, ainsi que le Néerlandais Johnny Hoogerland. Ce dernier n'est pas rassurant dans les descentes où il apparait très stressé.

Soudain, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, un véhicule accrédité dépasse les échappés et se rabat de façon incompréhensible beaucoup trop tôt, projetant Flecha au sol et propulsant Hoogerland dans les fils de fer barbelés. Pourquoi la voiture de France-Télévisions a-t-elle subitement changé sa trajectoire ? Les conséquences auraient pu être dramatiques. Voeckler, Casar et Sanchez n'attendent pas. Flecha repart le maillot déchiré et le coude et le genou gauche en sang. Le courageux Hoogerland, coupé de partout, rejoindra la ligne d'arrivée et même le podium pour y endosser le maillot à pois. Après la cérémonie protocolaire, le Néerlandais sera dirigé vers l’hôpital de Saint-Flour où on lui apposera 33 points de suture. Une fois rentré à l’hôtel, on lui mettra de la glace et on changera ses pansements. Il aura des soins jusqu’à une heure du matin. Le soir dans leurs chambres d’hôtels, les coureurs seront très ébranlés en visionnant les images de l'étape.

Né à Yerseke, en Zélande, lieu réputé pour l’ostréiculture, Hoogerland a fait des études de commerce international combinées avec le cyclisme. C'est pendant cette période qu'il se classa deuxième de Paris-Roubaix espoirs en 2005. Ses deux plus belles victoires ? La première, le GP Briek Schotte 2006 à Desselgem, alors qu'il était néo-professionnel chez Jartazi, et les Trois Jours de Flandre occidentale. Le couronnement de sa carrière interviendra cependant deux ans après l'épisode de Saint-Flour sous la forme d'un titre de champion des Pays-Bas

Comme Johnny Hoogerland, Juan Antonio Flecha mettra un point d'honneur à aller jusqu'à Paris. Premier (et toujours le seul) espagnol monté sur le podium de Paris-Roubaix, Flecha est né Argentin mais il avait trois ans quand son papa est décédé dans un accident de la circulation. Il aurait pu devenir footballeur (il rêvait de Jorge Valdano, son idole à l’époque) mais la maman a rencontré un topographe espagnol et c’est toute la famille, avec sa soeur Emilia, qui a émigré en Catalogne en 1988. Juan Antonio avait 10 ans. C’est son tuteur, entraîneur de cyclisme et ami de Pedro Delgado et Eduardo Chozas, qui l’initia au vélo. Flecha avait marqué les esprit en triomphant sur le Tour avec le maillot Banesto, à Toulouse en 2003 (où sa fiancée était ingénieur au centre national des études spatiales) en appuyant son succès par le geste d'un archer qui trouve sa cible. Depuis, son beau-père à baptisé du nom de " l’Archer " son magasin de cycles de Vilanova i la Geltru.