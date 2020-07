Un Tour, un exploit : 2011, Andy Schleck, l’Ange du Galibier, le vainqueur " le plus haut " de l’histoire du Tour

3 images Au sommet du Galibier, Andy Schleck ponctue magnifiquement le coup de stratégie de l'équipe Léopard © Belga

3 images Sur le podium, Eddy Merckx félicité Andy Schleck vainqueur de la 18e étape entre Pinerolo et Galibier Serre-Chevalier © Belga

18ème étape : Pignerol > Galibier-Serre Chevalier : Victoire d'Andy Schleck - Tour de France 2011... La 18e étape reliant Pinerolo au col du Galibier, à 2 655 m d'altitude, est considérée comme l'étape-reine de ce Tour. Dès les premiers kilomètres, une échappée se forme, composée de 14 hommes dont deux coéquipiers d'Andy Schleck. Le premier col se passe sans escarmouche mais dès le milieu du col d'Izoard, Andy Schleck passe à l'offensive alors qu'il reste plus de 60 km de course. Il gagne l'étape au col du Galibier avec 2 minutes et 7 secondes d'avance sur son frère Fränk Schleck qui règle le peloton des favoris. Thomas Voeckler garde son maillot jaune pour 15 secondes, principalement grâce au travail de Cadel Evans qui a pris seul en charge la poursuite derrière Andy Schleck dans la montée du Galibier.

Le Tour de France célèbre le centenaire du Galibier et Andy Schleck y signe le plus bel exploit de sa carrière, un récital d’un autre temps, digne de son glorieux compatriote Charly Gaul, " L’Ange de la Montagne ". Seul dès la Casse déserte, en haut de l’Izoard, dans son maillot Léopard-Trek, équipe qu'il a créée avec son frère Frank, le Luxembourgeois réalise une épopée de 60 kilomètres dans une étape de folie avec trois cols hors catégorie, tous au-dessus de 2000 mètres et l’arrivée la plus haute (2645 mètres) de l’histoire de la Grande Boucle. Victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou suite à une chute dans le Tour trois ans plus tard, Andy Schleck mettra un terme définitif à sa carrière à l’âge de 29 ans. En dehors d'un Tour de France gagné sur tapis vert et des titres de champion de Luxembourg, une seule classique s'ajoute à son palmarès, Liège-Bastogne-Liège, en 2009.

Jeudi 21 Juillet 2011 - étape 18 : Pinerolo - Galibier/Serre Chevalier 200,5 km

Le peloton s’élance de Pinerolo (Pignerol fut française avant d’être savoyarde puis italienne) dans le Piémont, célèbre pour sa forteresse où fut enfermé, entre autres, l’homme au masque de fer, l’un des prisonniers les plus fameux de l’histoire française. C'est l'étape-reine des Alpes avec trois grands cols: Agnel, l'Izoard et le Galibier. En ce jour de fête nationale belge, à la sortie de Bagnolo Piemonte dont les cèpes sont les ingrédients principaux de la cuisine locale, la première échappée sérieuse se dessine. Un groupe de 19 coureurs s'est formé dans la plaine du Piémont. Deux coureurs belges figurent parmi les fuyards : Dries Devenyns et Maxime Monfort, équipier des frères Schleck. Le Kazakh Maxime Iglinskiy franchit en tête le col-frontière d'Agnel, à 2744 mètres d'altitude, le point culminant de cette édition, tandis que Philippe Gilbert sort du peloton, histoire de faire honneur à son maillot de champion de Belgique en ce 21 juillet.

A mi-pente de l'Izoard, Andy Schleck attaque. Une offensive insensée ? Il reste alors plus de 60 kilomètres. Dans ce col mythique, jadis magnifié par Gino Bartali, Fausto Coppi, Louison Bobet, Eddy Merckx et Lucien Van Impe, le luxembourgeois reprend plus de deux minutes au maillot jaune, Thomas Voeckler. Dans la descente, il s'appuie sur son équipier Monfort. Le cadet des Schleck, trois fois maillot blanc du meilleur jeune (2008, 2009 et 2010) aborde les premières pentes du Galibier avec 3'45'' d'avance.

A 12 kilomètres du sommet, l'écart est passé à 4'24''. Cadel Evans comprend qu'il est peut-être en train de perdre ses dernières illusions. Tandis qu' Alberto Contador connait une journée cauchemardesque (il va perdre 3'50''), l' Australien assume donc la poursuite afin de limiter les dégâts. Sur la ligne, à 2645 mètres d'altitude, Schleck conserve un écart conséquent sur ses rivaux (2'15" sur Evans) et triomphe sous le regard d'Eddy Merckx, invité d'honneur dans la voiture de Christian Prudhomme. Le "cannibale" passa en tête du Galibier en 1969.

Agé de 26 ans, Andy enlève son troisième succès d'étape dans le Tour après ceux de Morzine-Avoriaz et du Tourmalet l'année passée, deux autres arrivées au sommet. Il lui manque 15 secondes pour reprendre le maillot jaune, ce qu’il fera le lendemain à l’Alpe d’Huez. Frank Schleck, deuxième de l'étape, c'est un joli doublé pour les frangins.

Déclaré vainqueur du Tour 2010 presque deux ans plus tard

On se souviendra que un an plus tôt, Andy Schleck avait littéralement désobéi à son omnipotent directeur sportif Bjarne Riis lors de l’étape de Morzine-Avoriaz…en attaquant à la flamme rouge au lieu du seuil des 5 kilomètres, comme le lui suggérait le manager danois, convaincu de sa supériorité. Schleck expliqua tranquillement qu'il ne voulait pas prendre le maillot jaune pour éviter une charge de travail trop lourde et trop longue à son équipe dans les Pyrénées. Combien pesa ce choix dans les 39 secondes qui le séparèrent de Alberto Contador en 2010 à Paris ? On ne le saura jamais. Et ce fameux saut de chaîne du Port de Balès où il a perdu le maillot jaune et peut-être plus encore ? Un maillot jaune que le Luxembourgeois recevra sur tapis vert le 29 mai 2012, soit près de quatre mois après l'annonce de la suspension pour dopage qui priva Alberto Contador de sa victoire en 2010. L' Espagnol déchu à la suite d'un contrôle positif au clenbutérol, mais pour Andy Schleck, cette victoire conquise près de deux ans après les faits n'aura jamais la même saveur.

Andy Schleck a joué quatre ans au hockey sur glace, il a étudié la mécanique et aurait voulu tenter l’architecture mais, lui et son frère Frank ont grandi dans le monde du vélo. Le papa, Johny, fut en effet l'équipier Jan Janssen (à qui il donna sa roue dans Paris-Roubaix 1967 que le Néerlandais a ensuite gagné), Luis Ocana (lors du Tour 1971, il roula des heures en tête dans l’étape d’Orcières-Merlette pour son leader) et…Jean-Marie Leblanc. Johny Schleck trouvait le cyclisme trop dangereux et a toujours freiné ses fils. En pure perte.