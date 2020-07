Un Tour, un exploit : 2004 Tom Boonen : le sprint de tous les (d)Angers

" Entre le Tour de France et lui ce ne fut jamais une grande histoire d’amour ", affirme José De Cauwer qui connaît bien Tom Boonen. Et pourtant, en six participations, le Campinois portera le maillot jaune, ramènera deux fois le maillot vert à Paris et remportera six victoires d’étapes. La première, le 9 juillet 2004, entre Bonneval et Angers. Cette année-là, Boonen n’a que 23 ans et il s’apprête à disputer son premier Tour alors qu’il a déjà remporté 12 victoires, parmi lesquelles le Grand Prix de l’E3, Gand-Wevelgem et le Grand Prix de l’Escaut.

L’événement : grand départ à Liège

La ville de Liège est noire du monde en ce samedi 3 juillet 2004, jour du prologue. Entre 200 et 250 000 personnes déambulent dans les rues de la cité ardente, la seule ville au monde à avoir accueilli les trois grand Tours cyclistes. Le grand départ du Tour de France en 2004 est surtout le fruit d’une amitié entre deux hommes : Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour de France, et Paul Bolland, Gouverneur de la Province de Liège. Aligné comme poisson-pilote du sprinter italien Alessandro Petacchi, le Suisse Fabian Cancellara découvre le Tour. Ses débuts sont tonitruants. Il triomphe dans le prologue, à la moyenne affolante de 53,56 km/h sur les 6,1 kilomètres d’un parcours plat comme les doigts de la main. C’est le point de départ d’une série de succès pour le Suisse dans cet exercice. Cancellara traverse la Belgique en jaune, l’Estonien Jaan Kirsipuu s’imposant à Charleroi et l’Australien Robbie Mc Ewen à Namur.

9 juillet 2004 - étape 6 : Bonneval – Angers 196 km

Lors de cette sixième étape, le peloton part d'Eure-et-Loir et plus précisément de Bonneval, une commune notamment réputée pour son club de Canoë Kayak. Une étape promise aux routiers-sprinters. Deux fameux candidats à la victoire sont non-partants: Alessandro Petacchi, tombé la veille lors de l'étape Amiens-Chartres et Mario Cipollini, vainqueur de treize étapes en huit participations. Agé de 37 ans, le beau Mario ne reviendra plus jamais sur le Tour.

Il lui a manqué mille mètres. L'échappée matinale de six coureurs n'a jamais eu une très grande avance mais, à force de joueur avec le feu, les équipes des sprinters ont failli rater leur coup. Ce n'est que sous la flamme rouge que s'effectue la jonction avec Juan Antonio Flecha, le dernier à faire de la résistance. Une grosse chute se produit alors que le peloton est lancé à toute allure dans les rues d’Angers, capitale historique et place forte de l’Anjou. Le peloton éclate en plusieurs morceaux. Les véloces Kirsipuu, Mc Ewen et Jean-Patrick Nazon, qui ont déjà gagné une étape, sont piégés, tout comme le Norvégien Thor Hushovd. Agé de 23 ans, Tom Boonen est déjà considéré comme le grand espoir du cyclisme belge. Il en est ainsi depuis ce dimanche 14 avril 2002 où il s'est classé troisième de Paris-Roubaix, à 21 ans seulement, et que le vainqueur, Johan Museeuw, l'a publiquement qualifié de "son successeur". Depuis le départ à Liège, la réussite a rarement souri au Campinois. Excepté une quatrième place à Wasquehal, lors de la troisième étape, Boonen ne s'est encore jamais réellement mêlé à la victoire dans les sprints : 116e à Charleroi, 12e à Namur et 62e hier à Chartres. Bien calé dans la roue de Stefano Zanini jusqu'aux 500 mètres, Tom Boonen produit son effort à 300 mètres de la ligne, tout en puissance, et devance nettement O'Grady, Zabel, Hondo et Cooke. Boonen lève les bras à Angers comme l'ont fait avant lui ses glorieux prédécesseurs : Fred De Bruyne, Walter Godefroot, Freddy Maertens et Patrick Sercu. Le Tour de France découvre "Bounen".

Tour de France 2004 : Bonneval > Angers. Tom Boonen en costaud - Tour de France 2004 - 12/06/2020 Tom Boonen s'adjuge la 6ème étape du Tour de France en 2004.

25 juillet 2004 - étape 20 : Montereau – Paris 163 km

C'est la tradition, le dernier jour, lors de l'étape des Champs Élysées, personne ne bouge avant l'entrée sur les Champs. Quelle mouche a-t-elle donc piqué Filippo Simeoni pour oser provoquer ouvertement le maillot jaune dès le baisser du drapeau ? Deux jours plus tôt, lors de la 18e étape, le maillot jaune en personne avait empêché Simeoni de remporter l’étape pourtant sans enjeu pour lui. L’Italien était parti avec quelques coureurs dans une échappée. Mais après quelques minutes seulement, il a vu revenir Lance Armstrong en personne comme une fusée. " Il m’a insulté et menacé parce que j’avais témoigné contre son ami, le docteur Michele Ferrari. Lui et certains de ces coéquipiers m’ont également mis la pression ", dira Simeoni.

L'expérimenté Stefano Zanini, qui avait déjà joué un rôle important dans le succès de Boonen à Angers, sort du dernier virage en tête. L'Italien poursuit son effort pendant que Tom Boonen choisit la roue de Zabel, le maillot vert McEwen prenant celle du Belge. Boonen attend les cent derniers mètres pour produire son effort et devancer Nazon, lauréat l’année précédente et Danilo Hondo. En six participations au Tour de France, Tom Boonen s'imposera encore quatre fois : au Essarts et à Tours en 2005, à Bourg-en-Bresse et à Castres en 2007. Il portera aussi le maillot jaune pendant quatre jours (en 2006) et ramènera deux fois le maillot vert à Paris (en 2005 et 2007), Merckx et Maertens (trois fois) étant à les seuls belges à avoir fait mieux. Tom Boonen deviendra surtout un des plus grands spécialistes des classiques pavées de l’histoire du cyclisme. Il les gagnera toutes (dont Paris-Roubaix 4 fois et le Tour des Flandres 3 fois), à l’exception du Circuit Het Nieuwsblad.