Un Tour, un exploit : 2003, le rodéo d’Armstrong et les larmes de Beloki

C’est le jour où la côte de la Rochette entra dans la légende du Tour. Cela reste une des images fortes de ces trente dernières années. La chaleur a fait fondre le goudron sur la route et, au cœur d’un virage, Joseba Beloki passe sur la flaque. La chute est violente et elle met fin au Tour de France du deuxième du classement général. Elle nous offre surtout l'image la plus marquante de l'ère Armstrong. Si ses sept titres lui ont été retirés, il nous reste ici de l'Américain un moment inoubliable. Celui d'un maillot jaune obligé de couper à travers les champs et de sauter au-dessus d'un fossé, vélo à la main, pour rejoindre la route, un lacet plus bas. Une scène hallucinante.

Le Tour a 100 ans et connaît un important succès populaire tout au long des trois semaines qui lui feront visiter les villes fondatrices : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. A commencer par un prologue au pied de la Tour Eiffel et un départ réel devant l’auberge du Réveil Matin à Montgeron, où le 1er juillet 1903, tout a commencé.

Comme c'est devenu une habitude, le lendemain de l'arrivée à l'Alpe d'Huez (victoire de Yban Mayo), les coureurs repartent de Bourg d'Oisans, au pied des 21 virages de l'Alpe. Dans sa première partie, c'est une véritable étape de montagne avec les Cols du Lautaret et de l'Izoard. Un début d'étape d'autant plus exigeant que le soleil frappe très fort. Beaucoup plus nerveuse et accidentée dans sa seconde partie, cette étape va réserver des surprises. C'est du moins ce que Jean-François Pescheux , directeur technique du Tour, a promis à son patron Jean-Marie Leblanc . Rarement pendant son septennat, Lance Armstrong n’a semblé autant menacé que lors de ce Tour 2003. Sur le podium des trois dernières éditions, Joseba Beloki est dans la forme de sa vie et, vu les écarts réduits en tête du classement général, le leader la ONCE croit, plus que jamais, qu’il est possible de renverser l’Américain qui reste, à l’époque, sur quatre victoires consécutives sur la Grande Boucle. C'est d'ailleurs Beloki qui joue les chefs d'émeute dans la côte de Saint-Apollinaire située à 30 km de l’arrivée.

Dans la dernière difficulté du jour, la côte de la Rochette, Alexandre Vinokourov attaque à son tour. Il passe au sommet avec 15 secondes d'avance et incite ses rivaux à prendre tous les risques dans la descente. Beloki a des jambes de feu et roule comme quelqu'un qui veut gagner le Tour de France. Il prend l'initiative sur une route rendue très glissante par le goudron qui a fondu. Dans un virage, la roue arrière de l'Espagnol semble se bloquer, Beloki dérape et retombe lourdement sur l'asphalte. Armstrong l'évite et coupe à travers les champs (sans crever!) à la manière d'un cyclo-crossman. "Le Rodeo du cowboy" s'exclame Thierry De Bock au micro de la RTBF. "Mais que faisait un grimpeur en danseuse dans une descente", s'époumone aujourd'hui Bernard Hinault ? En larmes, Beloki quitte le Tour avec de multiples fractures (fémur, coude et poignet). Il ne retrouvera jamais le niveau qui était le sien lors de ce Tour de France. Trois ans plus tard (avec des résultats anecdotiques sur les quatre Grands Tours auxquels il a participé après ce fameux Tour 2003), l’Espagnol annonce la fin de sa carrière dans un anonymat quasi-complet.

Vinokourov conserve 36 secondes d'avance et s'impose à Gap. En 2006, il quittera l'équipe allemande Telekom pour rejoindre Manolo Saiz. C'est le début des problèmes pour le Kazakh. lequel sera écarté, Coupable d'avoir fréquenté le Docteur Fuentes et ainsi entraîné dans la tourmente de l'opération Puerto, Saiz est écarté et Vinokourov est privé de Tour de France. En 2007, il reconnait travailler avec le sulfureux Docteur Ferrari avant de se retirer du Tour suite à un contrôle positif aux transfusions homologues.