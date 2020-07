Un Tour, un exploit : 1998, le jour où Pantani s’est envolé et Ullrich s’est noyé

2 images Malgré des conditions climatiques atroces, " le pirate" Marco Pantani lance la grande offensive lors de la 15e étape sur les pentes du Galibier © Belga

Ce 27 juillet 1998, sous un ciel de cendres, les lunettes relevées sur son bandana de Pirate, Marco Pantani réinstaure le mythe des grimpeurs, dans la lignées des Gaul, Bahamontes et Van Impe. Cette étape dantesque entre Grenoble et Les Deux Alpes apparait comme une des rares éclaircies dans ce Tour 1998, le plus tourmenté de l’histoire, pourri par les scandales et marqué par l’affaire Festina. Sous une pluie continue, " Il Elefantino " sort du brouillard et signe un des succès les plus retentissants de sa carrière. On n'avait plus enregistré de tels écarts en montagne depuis très très longtemps. Trente trois ans après Felice Gimondi, un Italien remporte à nouveau le Tour de France. En 1998, Pantani réalise aussi le doublé Giro - Tour, comme l'avait fait l'illustre Fausto Coppi en 1949 et en 1952. Parallèlement à son panache, sa générosité et ses démarrages fulgurants en montagne, Pantani est un coureur fier et mystérieux. Il sera exclu Tour d’Italie l’année suivante, sur la foi d’un contrôle sanguin hors norme à Madonna di Campiglio car Pantani c’est aussi une plongée dans les eaux troubles du dopage. Le samedi 14 février 2004, il est retrouvé mort à l'âge de 34 ans, après une surdose de cocaïne, dans une chambre d’hôtel à la Résidence Le Rose à Rimini, sa ville des bords de l'Adriatique.

L'affaire Festina

On s’en souviendra de ce grand départ inédit en Irlande ! Intercepté à la frontière franco-belge, le 8 juillet, au volant d’un véhicule contenant un stock de produits dopants (EPO et hormones de croissance), le soigneur Willy Voet est mis en examen, de même que le directeur sportif Bruno Roussel et son médecin le Docteur Rijckaert. Leurs aveux concernant l’existence d’un système collectif de dopage au sein du groupe entraînent l’exclusion de l’équipe Festina. Richard Virenque, Laurent Brochard, Alex Zülle et leurs équipiers quittent le peloton à Brive. L’enquête se poursuit, notamment auprès de l’équipe TVM. Deux courses se déroulent en parallèle et parfois en perpendiculaire : l’une avec des coureurs, l’autre avec des policiers. Rodolfo Massi, leader du Grand Prix de la Montagne, est mis hors course. La grève des coureurs à Tarascon-sur-Ariège et sur la route d’Aix-les-Bains (étape annulée) perturbent la seconde partie de l’épreuve. Les groupes espagnols désertent la caravane, mais les efforts de Jean-Marie Leblanc permettent au Tour de continuer et de connaître son épilogue sur les Champs-Élysées.

Pantani mentalement usé ?

Quelques semaines plus tôt, lors du Tour d'Italie, Pantani a surclassé tous ses adversaires avec une facilité déconcertante. A Dublin, au départ du Tour de France, il se dit mentalement usé après un Giro éprouvant. Sa performance dans le prologue, 181e sur 188 (!), semble lui donner raison. Mais dans les Pyrénées, le grimpeur italien se refait une santé. Il secoue ses adversaires sur les Pentes de Peyresourde et celles qui conduisent au Plateau de Beille où il triomphe en solitaire.

27 juillet 1998 - étape 15 : Grenoble - Les Deux Alpes 189 km

Pour beaucoup, l'étape a déjà commencé au milieu de la nuit. Dans les hôtels de Grenoble, les fenêtres tremblent sous la force de l'orage. Ceux qui se sont endormis dans la chaleur moite s'éveillent en sursaut au bruit du tonnerre. C’est un de ces matins pluvieux qui annoncent une journée de galère. L'ambiance est électrique au départ. La foule veille. Marco Pantani s'est enfermé à double tour dans le bus de son équipe. Il y a trois jours, à Tarascon-sur-Ariège, le petit Romagnol était l'un des meneurs de la grève des coureurs. Il voulait mettre pied à terre et disait amèrement: " Quoi qu'il arrive, celui qui terminera premier à Paris sera le vainqueur du Tour du dopage ". L'Américain Bobby Julich fait quelques pas à côté de son vélo. Il a le regard fiévreux et déclare, avec un sourire énigmatique, que " la journée sera épique ". La descente de La Croix de Fer, un col Hors Catégorie, est rendue très dangereuse par un épais brouillard. Quelques coureurs se sont dégagés parmi lesquels les grimpeurs espagnols Fernando Escartin et José Maria Jimenez. Le Belge Peter Farazijn et le Français Christophe Rinero se retrouvent aussi à l'avant de la course dans le col du Télégraphe.

Pantani ? Un démarrage perpétuel

A un peu plus de cinq kilomètres du sommet du Galibier, Marco Pantani place un démarrage fulgurant. Seul Luc Leblanc aperçoit encore la roue arrière de l'Italien. Le Français revient à une dizaine de mètres avant de devoir laisser filer Pantani. "Personne dans le peloton n'est capable de le suivre", s'exclame alors notre consultant Alain Bondue qui poursuit : "C'est impressionnant les écarts qu'il est capable de créer en montagne." Pantani rejoint Escartin puis Jimenez et Rinero qu'il lâche les uns après les autres au plus fort de la pente. En danseuse, les mains en bas du guidon, les lunettes jaunes posées sur son front recouvert d'un bandana vert, le regard perdu, comme s'il scrutait un point imaginaire de l'horizon, le Pirate fend la foule et les nombreux imperméables. Lors de ces derniers kilomètres de l'ascension, il grimpe littéralement au sprint. Le contraste est saisissant entre ses accélérations et ses changements de rythme, typiques des purs grimpeurs et ses adversaires qui doivent monter au train. Jan Ullrich est isolé. Il n'a plus d'équipier et se retrouve en queue d'un groupe auquel Farazijn tente admirablement de s'accrocher. "Ullrich joue-t-il au poker menteur", interroge le consultant de la RTBF. Julich attaque deux fois. Mais Ullrich contrôle. "On attaque l'Allemand comme on ne l'a jamais fait durant l'ère Indurain", constate Alain Bondue. Alors qu'on découvre son étonnante selle aux couleurs noir-jaune-rouge à chaque fois qu'il se met en danseuse, au sommet du Galibier, Pantani possède déjà presque trois minutes d'avance. Là haut, à plus de 2500 mètres, tout le monde est surpris par la température (4 degrés !). Il fait tellement froid que Pantani s'arrête au début de la descente pour vêtir un imperméable blanc. Très lucide, il ne veut pas prendre le risque de passer les bras entre les manches en descendant. On découvre ensuite pendant plusieurs minutes des images particulièrement stressantes de coureurs qui, plutôt que de vêtir l'imperméable avant de basculer, le font en pleine descente. Certains ressemblent carrément à des parachutes ! Julich rate un virage. Leblanc, frigorifié, n'avance plus et Ullrich crève dans le bas de la descente. Pantani laisse revenir les plus costauds des fuyards. La fin de l'étape nous offre des image d'une autre époque. Davantage que la pluie, il y un brouillard de plus en plus dense et, avec ces phares des voitures suiveuses grands allumés, on se croirait parfois en pleine nuit. Dès le pied de montée inédite des Deux-Alpes, Pantani remet un petit coup de dynamite. C'est inimaginable il grimpe presqu'aussi vite que certains, tétanisés, descendaient le Galibier. Jan Ullrich est encore en difficulté. Le maillot jaune, avec sa casquette rose qui masque ses taches de rousseur, a le visage très marqué par l'effort. Il a récupéré deux équipiers, mais il vit un calvaire. Il concède 8'57" à Pantani. L' Allemand a compris qu'il ne remportera pas un second Tour consécutif. Pantani remporte un sixième bouquet sur le Tour et endosse le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Un maillot qu'il ramènera à Paris. L'Italie découvre ainsi aujourd'hui le successeur de Felice Gimondi, le dernier vainqueur italien du Tour de France en 1965. Patron des cycles Bianchi, Gimondi est aussi son conseiller et l'accueille en personne sur la ligne d'arrivée.

Miraculé

Marco Pantani avait la réputation d'être un coureur très malchanceux. En dix ans, il aura subi dix interventions chirurgicales. Personne n’a oublié que moins de quatre ans avant de remporter le Tour, on avait cru son destin brisé lorsque son corps de poids-plume avait été percuté de plein fouet par un chauffard qui n'avait pas respecté les feux. Malgré un genou droit en compote, le tibia en morceaux et les muscles déchirés, sa volonté à tout balayé. Ils est revenu, plus fort que jamais dans ses jambes. Mais dans sa tête ? La vie de Marco Pantani était un roman. Le roman dramatique d'un homme torturé et dont on n'aura jamais réussi à percer le mystère.