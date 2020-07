Un Tour, un exploit : 1997, Vandenbroucke et le mauvais tour de Zabel

L’Allemand Jan Ullrich prend définitivement la tête du classement général à Andorre, après avoir lâché Marco Pantani et Richard Virenque et effectué un magnifique solo dans la montée d’Arcalis. Il augmente son avance à la faveur des étapes contre la montre. C’est la première victoire allemande dans le Tour de France, soixante-cinq ans après le podium de Kurt Stoepel (2e derrière André Leducq en 1932), qui décède quelques jours avant le départ du Tour.

Avec deux arrivées inédites en altitude à Arcalis (Andorre) et Courchevel, beaucoup prétendent que ce Tour de France 1997 est le plus dur de l’ère Jean-Marie Leblanc . Miguel Indurain a décidé cet hiver de raccrocher. Depuis 1985, il honorait de sa présence les routes de France en juillet. Cette année, après 5 victoires consécutives et un échec l’année dernière, il laisse un Tour très ouvert.

Le Tour 1997 part de Rouen où un vibrant hommage est rendu à Jacques Anquetil , quintuple vainqueur de la Grande Boucle. Le Britannique Chris Boardman remporte le prologue et le sprinter Italien Mario Cipollini s’en donne à cœur à joie et triomphe lors des deux premières étapes en ligne. Le Toscan est en jaune lors de la troisième qui s’élance de Vire, là où il s’est imposé la veille.

L’année dernière déjà, les chutes étaient devenues fréquentes sur les routes du Tour. Cette année, tous les coureurs les craignent. Non sans raison ! Pas plus tard qu’avant-hier, à 11 kilomètres de Forges-les-Eaux, le peloton s’était disloqué après une telle mésaventure. Aujourd’hui encore, à 7 kilomètres de Plumelec, 130 coureurs se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre. Parmi eux, quelques ténors : Pantani qui débourse 1’25’’, Alex Zülle 1’31’’ et Ivan Gotti 3’20’’. Ce n’est finalement, pas grand-chose comparé au calvaire de Tony Rominger qui vient de se casser la clavicule droite. Il s’agit d’ailleurs, à 36 ans, de la dernière course pour le dauphin d’Indurain en 1993. Le vainqueur de la Vuelta (à trois reprises) et du Giro aurait mérité une fin plus honorable. Son équipe, Cofidis, semble maudite. Elle vient de perdre son 3e leader après Lance Armstrong (cancer) et Maurizio Fondriest (problèmes dorsaux).

François Simon (Gan) met tout en œuvre pour remporter, comme ses frères (Régis, Pascal et Jérôme), son étape. Il fait d’abord partie d’une échappée de 16 hommes plus tard réduite à 4 : Simon, Gianluca Bortolami, Danny Nelissen et Orlando Rodrigues. Simon tente enfin sa chance seul pendant 24 kilomètres. En pure perte puisqu’il est rejoint à 5 kilomètres du terme.

L’arrivée est jugée dans la commune bretonne de Plumelec dont le nom vient de PLU ou PLOU (paroisse) et de MÉLEC (Saint-Mélec), son fondateur, le premier évêque de Londres puis archevêque de Canterbury au VII° siècle.