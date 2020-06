Un Tour, un exploit : 1990, une première pièce de Museeuw

C’est un peu grâce à " Mousséou " que je me suis fait connaître auprès de mes glorieux confrères étrangers. L’action se passe dans la tribune des commentateurs dont je suis le benjamin, sur une ligne d’arrivée tracée face au Mont-Saint-Michel. Coïncé entre deux figures emblématiques de la télévision (Robert Chapatte pour la France et Adriano De Zan pour l’Italie), soudain je m’emballe. Le son de ma voix vient manifestement perturber la quiétude du premier et concurrencer l’exubérance du second. " OUI ! VICTOIRE DE MUSEEUW, VIC-TOIRE BELGE ! ". Lorsque Museeuw récidive deux semaines plus tard sur les Champs Elysées, Chapatte et De Zan ne froncent plus les sourcils mais m’adressent cette fois un sourire complice. Ils m’ont adopté !

Ils sont trois, tous trentenaires, à s’élancer du Futuroscope avec les mêmes chances de réussite. Tout d’abord, il y a le champion du monde en titre, vainqueur sortant de la Grande Boucle, Greg LeMond (Z). L’Américain traînait ses kilos en trop en début d’année, il fut inexistant au Tour d'Italie (105e à près de 3 heures de Gianni Bugno). Le Tour de France demeure cependant son seul et unique objectif et il a déjà démontré qu’il sait comment le préparer. Ensuite, il y a Laurent Fignon (Castorama). Voilà déjà 6 ans que le Parisien n’a plus ramené le maillot jaune chez lui. Il y a 3 semaines, il ne savait plus monter un escalier. Mais il a démontré l’année dernière que le Tour était encore dans ses cordes. Enfin, il y a l’espagnol Pedro Delgado (Banesto). On ne l’a pas vu depuis un an. Il est bien difficile dès lors de le juger ! Il est toutefois impossible d’exclure de la liste le vainqueur du Tour 1987, Stephen Roche (Histor) mais l’italien Bugno (Château d’Ax) attire beaucoup plus l’attention. Il vient de remporter Milan - Sanremo et le Giro où il a impressionné tous les suiveurs.

Avec ce Tour parti du Futuroscope dans la Vienne, on renoue avec le passé tout en se projetant dans l’avenir. Le lendemain du prologue remporté par le Français Thierry Marie, on assiste à une échappée fleuve de quatre coureurs comme on n’en avait plus vu depuis celle qui finit par consacrer Roger Walkowiak en 1956. Elle va complètement influencer le Tour, puisque trois de ses protagonistes (le Canadien Steve Bauer, le Français Ronan Pensec et l’Italien Claudio Chiappucci) endosseront tour à tour le maillot jaune. Le Néerlandais Frans Maassen, le seul des quatre à ne pas le porter, sera aussi le seul à remporter une étape.

L’Américain Greg LeMond sort victorieux, grâce à l’étape contre la montre du Lac de Vassivière la veille de l’arrivée à Paris, d’un long match-poursuite contre Chiappucci qui s’était assuré d’entrée une avance de 10 minutes 35 secondes. C’est la troisième victoire de LeMond, comme Philippe Thys et Louison Bobet.