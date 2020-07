Un Tour, un exploit : 1989 LeMond-Fignon 8 secondes : l’erreur de Guimard et la comédie de De Cauwer

Il y a 30 ans, les 8 secondes entre Fignon et Lemond - Tour de France - 23/07/2019 Il y a 30 ans, les 8 secondes entre Fignon et Lemond

Ce Tour, le premier de l’ère Jean-Marie Leblanc, est un des plus passionnants et indécis de l’histoire. Surtout en raison de sa dramaturgie et de son dénouement final : LeMond devance Fignon de 8 infimes secondes. Cela représenterait "82 mètres en 3250 kilomètres". C’est le plus mince écart de tous les temps.

Le Tour fête le bicentenaire de la Révolution française et deux champions meurtris s’affrontent. D’un côté Greg LeMond, victime d’un grave accident de chasse en 1987 et qui n’a plus rien gagné depuis trois ans. Son équipe, la modeste formation belge ADR, est en proie à de sérieux problèmes financiers. Elle n’est pas venue pour gagner le Tour et n’a personne pour accompagner l’Américain en montagne. De l’autre côté, Laurent Fignon qui retrouve enfin le niveau qui lui a permis de gagner le Tour en 1983 et en 1984. Il vient de remporter Milan-Sanremo et le Tour d’Italie. Son équipe, dirigée par Cyrille Guimard est très solide.

Dans le prologue, les deux hommes font jeu égal derrière le Néerlandais Erik Breukink. Sean Kelly, LeMond et Fignon se classent en effet ex-aequo. Un formidable chassé-croisé commence ensuite entre l’Américain et le Français. LeMond est supérieur dans les chronos et Fignon est plus fort dans la montagne. Greg prend le maillot jaune dans le long (73 km) exercice individuel de Rennes...en utilisant un guidon révolutionnaire de triathlète. Laurent le lui chipe dans les Pyrénées mais le perd dans le contre-la-montre d’Orcières-Merlettes avant de le reprendre à l’Alpe d’Huez.