Un Tour of The Alps indigeste pour Froome, largué, et Pinot, malchanceux et souffrant

Ils espéraient tous les deux (re) trouver de bonnes sensations lors du Tour of The Alps mais après trois étapes seulement, le bilan est décevant. Christopher Froome et Thibaut Pinot sont déjà largués au général et ne sont pas parvenus à détecter le moindre signal encourageant sur les routes de l’exigeante course à étapes italo-autrichienne.

Alors que Simon Yates, Pavel Sivakov, Pello Bilbao et Dan Martin se disputent les premières places et que Nairo Quintana et Romain Bardet cherchent leur meilleure condition, le Britannique et le Français ne parviennent toujours pas à trouver la bonne formule.

Le quadruple vainqueur du Tour de France n’est toujours pas parvenu à se ressaisir après sa fracture du fémur de juin 2019. Encore tâtonnant à l’UAE Tour (47e du général à 22') et au Tour de Catalogne (81e du général à 53'), le leader de l’équipe Israël Start-Up Nation croyait fermement en une progression sur les routes du Tour of The Alps après son stage en altitude. "Mes sensations sont meilleures de jour en jour, j’ai hâte de voir où j’en suis, de voir comment j’ai progressé", déclarait-il avant l’épreuve.

Les 5 : 13 qu’il a ramassées en pleine face lors de la 1ère étape, la plus abordable des 5 au programme, lui auront rapidement annoncé la couleur. Sur la 2e étape, Froome a sombré ultérieurement en concédant plus de 14 minutes avant de lâcher 8 minutes le jour suivant.

Dans les médias comme via les canaux officiels de l’équipe, c’est le silence radio pour le champion britannique qui poursuit son approche au Tour de France la semaine prochaine au Tour de Romandie.

