Un Tour de France et Roland Garros à huis-clos? "Si la survie de ces sports est en jeu"

Roxana Maracineanu, la ministre française des Sports, n'exclut plus que le Tour de France et Roland-Garros se déroulent à huis clos cette année. "Ce serait la plus mauvaise solution mais on n'hésitera pas à le faire si la survie de ces sports est en jeu.", a-t-elle déclaré dans une interview à France Télévisions.

La semaine dernière, Maracineanu avait déclaré que le Tour de France et le Roland-Garros ne se dérouleraient pas à huis clos. "Les deux événements ont besoin de spectateurs: les revenus des tickets pour Roland-Garros ainsi que la joie et la passion des fans pour le Tour. Ils se dérouleront seulement si le public est autorisé", avait-elle déclaré.

Le départ du Tour de France a été reporté au 29 août et Roland-Garros, qui devait débuter le 18 mai, a été déplacé du 20 septembre au 4 octobre. "Beaucoup d'acteurs me supplient de maintenir le Tour, même à huis clos. J'espère qu'il aura lieu mais je n'en suis pas sûre. Il est encore trop tôt pour se prononcer, on ne sait pas comment sera l'épidémie après le confinement", a conclu Maracineanu.