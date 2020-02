Un test pour Remco, les débuts de Van der Poel, le Tour d'Algarve promet

Le Tour d’Algarve s’élance ce mercredi de Portimão et se terminera dimanche par un intéressant chrono individuel à Lagoa. Avec un beau parcours et un très beau plateau, cette course servira de préparation pour les grands rendez-vous du printemps mais pas seulement.



"Le Tour d’Algarve est une des plus belles courses du début d’année", confirme Tom Steels, le DS de Deceuninck-Quick Step. "Cela ne veut pas dire qu’elle est facile. Le parcours est vallonné, ce qui en fait un test parfait pour les grandes courses du printemps".



Avec Mathieu Van der Poel, Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali, Michal Kwiatkowski, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Tim Wellens ou encore Remco Evenepoel, la liste de départ du Tour d’Algarve a de la gueule.



Entre des étapes pour sprinters, des arrivées au sommet et un chrono, chacun y trouvera son compte et un terrain pour s’illustrer. Du côté belge, on suivra particulièrement Remco Evenepoel. Le vainqueur du Tour de San Juan débarque avec des ambitions.



"Remco va trouver un bon tracé pour lui, mais en même temps très exigeant. Le contre-la-montre technique du dernier jour sera un test important pour Remco, qui on l’espère pourra obtenir un bon classement, mais aussi pour Yves Lampaert qui avait décroché un podium dans ce chrono l’an dernier", explique Steels.



Cette course marquera aussi le début de la saison sur route d’un autre phénomène : Mathieu Van der Poel. Sans pression. "On n’attend rien de Mathieu cette semaine. Il était en super condition aux championnats du monde, c’était sa meilleure course de l’hiver. Ensuite, il est parti au ski. Pour lui comme pour l’équipe, il s’agit de savoir où il en est. Celui qui est bien, va d’office se montrer sur ce genre de parcours", confie Christoph Roodhooft à Het Laatste Nieuws.



Les étapes :

Mercredi : Portimao – Lagos (195,6 km)

Jeudi : Sagres – col de la Foia (183,9 km)

Vendredi : Faro – Tavira (201,9 km)

Samedi : Albufeira – col du Malhao (169,7 km)

Dimanche : Lagoa – Lagoa (contre-la-montre individuel de 20,3 km)