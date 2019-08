Un réflecteur routier à l'origine de la chute mortelle de Bjorg Lambrecht en Pologne

L'endroit où Bjorg Lambrecht est tombé - © FORUM/ WOJCIECH GRABOWSKI - BELGA

Famille, amis, coéquipiers et anonymes rendent un dernier hommage à Bjorg Lambrecht - Cyclisme -... L’esplanade de Knesselare est remplie de monde ce matin. Le ciel est dégagé, avant de se couvrir et de faire place à la pluie. Chaque personne est venue pour rendre un dernier hommage à Bjorg Lambrecht, décédé à l’âge de 22 ans sur le Tour de Pologne il y a une semaine. Des centaines de personnes sont présentes, mais le silence est assourdissant. Seules les cloches de l’église résonnent. 10h50 le corbillard gris s’arrête devant l’église. Les yeux rougis, des quidams accueillent le cercueil. À l’entrée de l’église ses équipiers et anciens équipiers font une haie d’honneur… ce sont eux qui portent le cercueil blanc de Bjorg. Parmi eux André Greipel, Tesj Benoot, Jelle Vanendert ou Japser de Buyst. Dans l’église, un drapeau noir-jaune-rouge est posé. Il est orné d’une inscription "BJORG". Un cœur en fleurs rouges est posé sur le cercueil du jeune cycliste, au côté de son maillot chez Lotto-Soudal.