Un nouveau parcours pour la 3ème édition de la Bretagne Classic Ouest-France, Lotto Soudal compte sur Wellens

Dimanche aura lieu la 3e édition de la Bretagne Classic Ouest-France (WorldTour), qui a succédé au GP de Plouay. La saison dernière, la victoire est revenue à l'Italien Elia Viviani devant le Norvégien Alexander Kristoff et son compatriote Sonny Colbrelli. Sep Vanmarcke, 5e, a terminé premier Belge.

Au départ de Plouay, le parcours prendra la direction de Plumelec et la côte de Cadoudal, qui sera à franchir une deuxième fois après une boucle vers le golfe du Morbihan. Au total, la partie en ligne s'étirera sur 242.2 km plus un tour de circuit de 14.7 km avec la Côte du Moulin, celle du Bois de Kerlucas (passage à 19%) et de Ty Marrec, soit 256.9 km au total.

Dernier vainqueur belge en 2016, Oliver Naesen fait son retour sur l'épreuve. Lotto Soudal compte également sur Tim Wellens et sur Jens Debusschere et Jasper De Buyst en cas de sprint avec un petit groupe. "Cette année, toute la course est en ligne et par rapport à l'année dernière, le parcours est totalement nouveau. Nous devons donc attendre de voir où la décision va tomber. Les coureurs parcourront les routes plus étroites et la double ascension de le Mûr-de-Bretagne a été supprimée. Le parcours n'est pas très difficile mais c'est une succession continue de montées et de descente", a expliqué le directeur sportif Frederik Willems.

Les coureurs emprunteront de petites routes étroites et même pour la première fois, des chemins de terre avec des cailloux sur un kilomètre.

"A cause des routes étroites, il faudra être très attentif de rouler en tête lors des 80 derniers kilomètres afin de répondre à toutes les attaques. Nous comptons donc sur Tim Wellens. Si la course se joue quand même au sprint, probablement avec un groupe restreint, nous tablons sur De Buyst et Debusschere. Cependant, il faudra voir comment ils ont récupéré après leur récente maladie. Il y a beaucoup de sprinters au départ et leurs équipes voudront contrôler la course. Je pense que nous devons avant tout nous concentrer sur les équipes optant pour l'attaque. L'année dernière, la course a été totalement cadenassée par les équipes des sprinters et il était quasiment impossible de tenter une échappée. Cette fois, le déroulement de la course dépendra donc de la difficulté des équipes des sprinters à assurer le contrôle de l'épreuve", a pronostiqué Willems.

Les équipes engagées :

UAE Emirates, EF Education First, Groupama-FDJ, Astana, LottoNL-Jumbo, BMC, Bahrain-Merida, BORA-hansgrohe, Dimension Data, Lotto Soudal, Movistar, Quick-Step Floors, Mitchelton-Scott, Direct Energie, Katusha-Alpecin, Vital Concetp, Team Sky, Ag2r-La Mondiale, Fortuneo-Samsic, Cofidis, Sunweb, Trek-Segrafredo, Willier, Wanty-Groupe Gobert, Delko Marseille Provence