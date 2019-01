Un lourd héritage pour Deceuninck

Malgré les départs de Terpstra, Gaviria, De Plus ou Schachmann, Patrick Lefevere garde le sourire. Son effectif est compétitif sur tous les terrains. Une équipe qui a remporté 73 courses en un an ne peut pas s’arrêter de gagner.



L’hiver n’a pas changé l’état d’esprit de la meute. L’appétit est là. Toujours présent presque insatiable. Si la mue attendue a vu partir Terpstra et Gaviria deux des loups les plus voraces, Patrick Lefevere a fait de la place pour les louveteaux aux dents longues.



Hodeg et Jakobsen, révélations de 2018 seront attendus comme successeurs de Gaviria alors que Lampaert devra combler le vide laissé par Terpstra.



Héritière de la structure aux 73 succès, la nouvelle équipe Deceuninck sait que la moisson ne sera pas toujours aussi florissante. Mais Patrick Lefevere se base sur deux principes immuables : un encadrement hors norme et un sprinter de classe mondiale… Avec Viviani, dans ses rangs, Lefevere sait que cette garantie de victoires amènera rapidement la sérénité dans l’équipe.



Une façon d’ôter la pression sur ses leaders en début de saison… car l’effectif 2019 a fière allure malgré les départs. Alaphilippe, Jungels, Lampaert, Gilbert et Stybar, l’équipe compte des vainqueurs potentiels sur tous les terrains.