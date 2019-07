Un jour, un maillot jaune : Luis Ocana, l'éternel rival

En 106 éditions, 288 coureurs ont porté le prestigieux maillot jaune du Tour de France. Chaque jour découvrez l'histoire d'un de ces leaders - éphémères ou non - de la Grande Boucle. Place à Luis Ocana, grand rival d'Eddy Merckx et vainqueur à Paris en 1973.



Marc Madiot vous parle de l'Espagnol avec sa gouaille et sa verve habituelle.