Un jour, un maillot : Daryl Impey, le premier africain en jaune

En 106 éditions, 288 coureurs ont porté le prestigieux maillot jaune du Tour de France. Chaque jour découvrez l’histoire d’un de ces leaders – éphémères ou non – de la Grande Boucle. Place à Daryl Impey, premier coureur africain à porter la tunique jaune en 2013.



"Ce maillot est quelque chose de spécial, c’est unique", confesse le Sud Africain. "J’ai toujours rêvé de participer au Tour de France. Mais il n’y avait pas vraiment d’opportunité pour un Africain d’y aller. Pour porter le maillot jaune tout doit coïncider. Tu dois être en bonne position. Le parcours doit te convenir. 2013, c’était juste une année où tout s’est mis en place", ajoute Impey qui a pu partager ce bonheur d’être leader avec sa femme et son fils âgé d’à peine 6 semaines. "Un souvenir inoubliable."



Daryl Impey a succédé à son équipier Simon Gerrans en tête du classement lors de la sixième étape au soir de la victoire d’Andre Greipel à Montpellier. Il le cédera à Chris Froome, futur vainqueur, à Ax 3 Domaines. "Des personnes qui ne t’encouragent pas normalement, le font parce que tu es le leader. Le jour où je l’ai perdu, je sentais le soutien des gens Dans les ascensions même si j’étais lâché. Le lendemain plus personne ne criait mon nom".



Une fièvre jaune s’est emparée de l’Afrique du Sud, les enfants, les travailleurs se sont habillés en jaune. "J’ai réalisé la grandeur du Tour et à quel point c’est un accomplissement de porter le maillot jaune".