Un jour, un maillot : Bernard Thévenet, la prise de pouvoir à Pra Loup

En 106 éditions, 288 coureurs ont porté le prestigieux maillot jaune du Tour de France. Chaque jour découvrez l’histoire d’un de ces leaders – éphémères ou non – de la Grande Boucle. Place à Bernard Thévenet, vainqueur à Paris en 1975 et 1977.



"On se rend compte immédiatement qu’on ne sera plus un coureur comme un autre du moment où on a porté le maillot jaune. Je pensais bien y arriver mais je savais que cela allait être long et très dur. Je devais lancer une grande offensive dans l’étape Nice-Pra Loup, malheureusement cela ne s’est pas déroulé comme je le pensais. J’ai perdu beaucoup de temps et je suis arrivé au pied de la dernière montée et je suis monté en rage parce que je voulais absolument réduire mon écart sur Eddy Merckx. Finalement, je l’ai passé à deux kilomètres de l’arrivée. J’avais 1’58 de retard au classement général. A l’époque, c’était impensable de reprendre autant de temps à Eddy Merckx en un peu plus de deux kilomètres. J’étais tellement fatigué et éteint que je n’ai pas entendu l’arrivée d’Eddy Merckx. C’est un mécanicien qui est venu me dire plus tard que j’avais le maillot jaune".



Depuis l’avènement du Cannibale en 1969, c’est la première fois qu’il était battu au Tour (il était absent en 1973). "C’était l’imbattable. J’ai gagné deux fois le Tour de France mais peu de gens se souviennent du deuxième. Pourtant, ça avait été presque plus ardu la deuxième fois. Mais j’étais plus rassuré que contre Merckx. Contre Merckx, je me suis fait du souci jusqu’au dernier tour sur les Champs. Le maillot jaune a changé ma vie. Je ne pensais pas qu’on m’en reparlerait 40 ans après."