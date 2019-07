Un jour, un maillot : Antonin Rolland

En 106 éditions, 288 coureurs ont porté le prestigieux maillot jaune du Tour de France. Chaque jour découvrez l’histoire d’un de ces leaders – éphémères ou non – de la Grande Boucle. Place à Antonin Rolland, porteur du maillot jaune pendant 12 jours en 1955.



"Tous les gars qui ont porté le maillot jaune en sont fiers. Et moi personnellement, je suis fier de l'avoir porté. Je n'envisageais pas de porter le maillot jaune. Le but, c'était d'être au départ et surtout à l'arrivée, de finir le Tour".



"Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Les étapes étaient beaucoup plus longues, on n'avait pas les oreillettes. Alors on faisait la course nous même. En 1949, certains jours on a eu des biftecks dans les musettes. Je ne suis jamais monté sur un podium de toute ma carrière, ça n'existait pas. En 1955, Yvette Horner nous remettait le maillot juste après l'arrivée."



Antonin Rolland a cédé sa place de leader à Louison Bobet, futur vainqueur, lors de la première étape dans les Pyrénées.