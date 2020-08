Un immense Wout van Aert remporte un Milan – Sanremo spectaculaire devant Alaphilippe !

Philippe Gilbert avant Milan-Sanremo 2020 - Cyclisme - 07/08/2020 À une trentaine de minutes de Milan, l’équipe Lotto-Soudal prépare Milan-Sanremo dans le vaste complexe Golf & Resort 'Le Robinie'. Malgré le contexte COVID-19 et les mesures strictes qui entourent le peloton cycliste, la formation belge a accepté de recevoir les médias à la veille de la course. Une conférence de presse volontairement organisée à l’extérieur, en veillant à bien respecter la distanciation physique. Le soleil cogne, plus de 30°C, mais sans atteindre les 37,2°C tant redoutés. Le test température est réussi, Philippe Gilbert et Caleb Ewan, les deux leaders Lotto-Soudal, rejoignent la terrasse. Alors est-ce que Phil a encore envie d’évoquer cette course dont on lui parle tous les jours depuis son succès à Paris-Roubaix en 2019 ? Est-ce que tout n’a pas déjà été dit ?