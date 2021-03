Le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) a remporté en solitaire ce vendredi, au terme d'une course très spectaculaire, la 64ème édition du Grand Prix de l'E3.

L'une des quatre cartouches du Wolfpack (avec Zdenek Stybar, Yves Lampaert et Florian Sénéchal), qui a placé son attaque décisive à cinq kilomètres de l'arrivée après avoir auparavant passé 55 kilomètres seul en tête, a devancé de 32 secondes son coéquipier Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), les plus rapides d'un groupe de six poursuivants.

Côté belge, les meilleurs classés sont les coéquipiers de chez Citroën AG2R, Oliver Naesen et Greg Van Avermaet, ont respectivement terminé aux quatrième et sixième places.

Le "petit Tour des Flandres", qui a été un véritable feu d'artifice d'attaques et de rebondissements, a souri aux audacieux... et à l'équipe la plus solide au départ, la Deceuninck - Quick-Step, qui a dynamité la course dès le Taaienberg, à nonante bornes de l'arrivée. Le Wolfpack a ainsi réussi à déjouer les plans des deux grands favoris, Mathieu van der Poel et Wout van Aert, qui ont plus été dans la réaction que dans l'action.

Une crevaison à plus de septante kilomètres de l'arrivée qui lui a coûté beaucoup d'énergie et une accélération de Mathieu van der Poel dans le Tiegemberg, dernière difficulté du jour, ont joué des tours à Wout van Aert, trop isolé dans le final (et même bien avant...) pour revendiquer la victoire. WVA a finalement terminé à la onzième place, à 1:30 du vainqueur.

Cette magnifique victoire est la septième de la carrière de Kasper Asgreen, 26 ans, qui avait remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2020 et terminé deuxième du Tour de Flandres en 2019.

Avec, en plus, le Champion du Monde français Julian Alaphilippe au départ du Tour des Flandres dimanche prochain, la formation Deceuninck - Quick-Step semble bien armée pour déjouer les plans de Wout van Aert et Mathieu van der Poel d'ici neuf jours...