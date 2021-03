Un fantastique van der Poel décroche une édition spectaculaire des Strade Bianche, Van Aert 4e

Mathieu van der Poel remporte la 15e édition des Strade Bianche - Cyclisme - Strade Bianche -... Mathieu van der Poel a remporté une spectaculaire 15e édition des Strade Bianche samedi à Sienne au terme d’une bagarre enthousiasmante entre favoris. Après une course éreintante sur les routes blanches toscanes, le Néerlandais a dû s’expliquer avec Julian Alaphilippe et Egan Bernal dans la dernière rampe finale vers la Piazza del Campo. Plus explosif dans les forts pourcentages de la Via Santa Caterina, le champion des Pays-Bas s’est envolé vers la victoire avec un démarrage irrésistible qu’un excellent Alaphilippe n’a pas su contrer. Deuxième, le Français a devancé un très bon Egan Bernal. Pour sa première course de l’année, Wout van Aert a longtemps joué pour la gagne en bagarrant avec les meilleurs au sein d’un groupe de tête royal dans lequel figuraient également Tadej Pogacar et Tom Pidcock. Le Belge, tenant du titre, a finalement craqué dans le dernier secteur de route blanche de la journée à 12 km du terme et a dû se contenter d’une 4e place. Offensif sur les routes de Kuurne et du Samyn ces derniers jours, Mathieu van der Poel a engrangé son deuxième succès de la saison, le premier pour un Néerlandais aux Strade Bianche. Le Champion du monde de cyclocross ajoute une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès qui comprend (on se limitera à la route) déjà le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race et la Flèche Brabançonne.