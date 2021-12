Un cycliste retraité participe à la version irlandaise de Danse avec les Stars

De la selle à la scène, il n’y a qu’un pas… de danse pour Nicolas Roche. Le jeune retraité des pelotons va participer à la version irlandaise de la célèbre émission "Danse avec les Stars".

"C’est un énorme défi pour moi et quelque chose de complètement nouveau. Cela me fait peur et m’excite en même temps", explique-t-il sur le site de la chaîne RTE One. "C’est super d’être de retour en Irlande et j’apprécie vraiment mon temps à la maison. Les répétitions se passent bien jusqu’à présent, mais c’est un travail difficile".