Un cycliste français se fait tirer dessus à l'entrainement

Clément Delcros, jeune coureur de 18 ans, effectuait ce mardi sa sortie d'entrainement en région toulousaine quand un véhicule est arrivé à sa hauteur en contre-sens. Le chauffeur lui a tiré dessus. Le coureur de l'Amical Vélo Club Aix-en-Provence a pris une balle dans l'épaule, sans comprendre tout de suite la scène. "J'ai d'abord pensé qu'un occupant de la voiture avait jeté un caillou ou un autre truc pour déconner. Je n'ai vraiment pas réalisé tout de suite. Je saignais fortement. Je me suis arrêté de suite", témoigne-t-il au site DirectVelo.

Heureusement pour le jeune homme, il était à proximité d'un hôpital à Rangueil où il est allé directement en vélo. Sur place, les médecins lui ont dit qu'il s'était fait tirer dessus. Il a été transféré à un autre hôpital à Purpan. La balle n'a rien touché de grave et il a pu déjà sortir ce mercredi après-midi.

Le coureur est déçu et choqué de la situation. "Quand j'ai réalisé, je me suis dit " Il y a vraiment des cons ". Je ne comprends pas. Personne ne m'en veut. Pourquoi m'a-t-on tiré dessus ? C'est vraiment un acte gratuit. J'espère reprendre rapidement." D'ailleurs, il se dit prêt à repasser au même endroit. "Je n'appréhende pas. Mais pendre un tir, je me dis, quand même, ça ne peut pas m'arriver deux fois. Et puis je suis déjà tourné vers l'avenir...", termine-t-il.