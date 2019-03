Un brillant van der Poel s'impose en solitaire à Denain

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté le GP de Denain-Porte du Hainaut (1.HC), dimanche, autour de Denain (198 km), en France. Le Néerlandais s'est extrait d'un groupe de trois hommes à 6 km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire. Le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) a pris la deuxième place, juste devant Timothy Dupont (Wanty-Gobert).

Un groupe de quinze hommes, comprenant notamment Jimmy Janssens (Corendon-Circus), Stijn Steels (Roompot-Charles), Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise) et Bert De Backer (Vital Concept-B&B Hotels), s'est rapidement formé en tête.

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) est parti en contre à 41 km de l'arrivée, suivi par le Luxembourgeois Alex Kirsch (Trek-Segafredo). Le duo a rejoint les échappés quelques kilomètres plus loin.

Van der Poel, Kirsch et l'Estonien Mihkel Räim (Israel Cycling Academy), membre de la première échappée, ont ensuite formé un nouveau groupe de tête à un peu plus de 10 kilomètres de l'arrivée. A 6 km de la ligne, van der Poel s'est isolé grâce à un joli numéro sur le dernier secteur pavé. Il a ainsi pris une vingtaine de secondes sur ses poursuivants avant de résister au retour du peloton.

"C'était très dur, mais je dois dire un grand merci à mon équipe, mes équipiers ont fait un travail monstre pour me mettre à cette position", a expliqué van der Poel. "On a voulu durcir la course avec l'équipe. C'est quelque chose que nous avons appris de la Nokere Koerse. Le travail de mon équipe m'a donné du moral supplémentaire."

Sa grosse chute avant le sprint de la Nokere Koerse mercredi a fait craindre que les classiques printanières étaient compromises pour lui. Finalement, plus de peur que de mal, le champion du monde de cyclocross était bien au départ dimanche. "La chute n'est pas tout à fait oubliée. J'avais encore un peu mal à la hanche au début, mais quand on commence le final d'une course, on entre dans un autre monde. Je savais que je devais aller seul dans le dernier secteur de pavés. Je pense qu'il restait 9 km jusqu'à l'arrivée, j'étais à fond. J'étais vraiment en train de rouler le plus fort que je pouvais. Quand le peloton arrive pour faire un sprint, ça va vite, alors je n'ai pas regardé en arrière et j'ai juste roulé aussi fort que je pouvais."

Le champion du monde de cyclocross décroche ainsi sa 13e victoire sur la route, la première en 2019. Et ce, quatre jours après sa violente chute à la Nokere Koerse.

Le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) a remporté le sprint pour la deuxième place, à 3 secondes de van der Poel. Timothy Dupont (Wanty-Gobert) est troisième et Emiel Vermeulen (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole) cinquième.